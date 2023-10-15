У чому різниця між субсидією та пільгою: роз'яснення ПФУ

Як зазначається, спільним є те, що це допомога, яка надається державою на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива.

Однак, житлова субсидія для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг та пільга на оплату житлово-комунальних послуг - це два різних види виплат.

Житлова субсидія - це допомога від держави тим родинам, доходи яких не дозволять їм самотужки сплатити в повному обсязі кошти за спожиті житлово-комунальні послуги. Тобто, це допомога, яка залежить виключно від майнового та матеріального стану домогосподарства: маєш низький дохід - можеш отримувати житлову субсидію.

Умови призначення житлових субсидій та порядок їх надання визначено в Положенні про порядок призначення житлових субсидій, затвердженому постановою Кабінету міністрів України.

Пільга - це встановлена законодавством перевага, що надається визначеним категоріям осіб. Наприклад, це ветерани війни, члени сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, захисників України, постраждалі від аварії на Чорнобильській АЕС, діти війни, багатодітні сім’ї та ін.

При цьому пільга на оплату житлово-комунальних послуг (залежно від категорії отримувачів) може надаватися як без урахування доходів, так і з урахуванням середньомісячного сукупного доходу сім’ї.

Механізм реалізації права на отримання пільг з оплати житлово-комунальних послуг визначається Порядком надання пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу у грошовій формі, затвердженим постановою Кабінету міністрів України.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

До того ж з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.