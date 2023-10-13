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В чому різниця між пільгами та субсидіями: відповідь Кабміна

П'ятниця 13 жовтня 2023 22:13
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В чому різниця між пільгами та субсидіями: відповідь Кабміна Ілюстративне фото: Кабмін пояснив різницю між льготами та субсидіями (GettyImagеs)
Автор: Наталія Кава

В Україні є можливість сплачувати меншу суму за комунальні платежі. Для цього введено систему пільг та субсидій, однак ці два види допомоги - абсолютно різні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.

В чому різниця

Субсидія надається громадянам для відшкодування витрат в оплаті за комунальні послуги. Таку допомогу можуть отримати родини з низькими доходами.

Про умови призначення та порядок виплат можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.

Пільга призначається законодавчо певним категоріям осіб.

Серед них:

  • ветерани,
  • члени родин загиблих (померлих) військових,
  • захисників та захисниць,
  • постраждалі від аварії на ЧАЕС,
  • діти війни,
  • багатодітні родини.

Її надають як з урахування доходів родини, так і без.

Про те, як отримати право на отримання пільг на оплату комунальних послуг можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.

Субсидії в Україні

В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.

Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.

До того ж, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.

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