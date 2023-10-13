В чому різниця між пільгами та субсидіями: відповідь Кабміна
В Україні є можливість сплачувати меншу суму за комунальні платежі. Для цього введено систему пільг та субсидій, однак ці два види допомоги - абсолютно різні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Кабмін.
В чому різниця
Субсидія надається громадянам для відшкодування витрат в оплаті за комунальні послуги. Таку допомогу можуть отримати родини з низькими доходами.
Про умови призначення та порядок виплат можна прочитати в матеріалі РБК-Україна.
Пільга призначається законодавчо певним категоріям осіб.
Серед них:
- ветерани,
- члени родин загиблих (померлих) військових,
- захисників та захисниць,
- постраждалі від аварії на ЧАЕС,
- діти війни,
- багатодітні родини.
Її надають як з урахування доходів родини, так і без.
Про те, як отримати право на отримання пільг на оплату комунальних послуг можна прочитати у матеріалі РБК-Україна.
Субсидії в Україні
В Україні отримати житлову субсидію можуть сім'ї, у яких плата за житлово-комунальні послуги більше визначеного для них обов’язкового платежу.
Нагадаємо, цього року субсидії українцям мають перепризначати автоматично. Але, ті, хто не отримував виплати, мають подати заяву самостійно.
До того ж, з 1 жовтня в Україні почався перерахунок субсидій на опалювальний сезон.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.