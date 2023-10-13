В чем разница между льготами и субсидиями: ответ Кабмина

В Украине есть возможность платить меньшую сумму за коммунальные платежи. Для этого введена система льгот и субсидий, однако эти два вида помощи совершенно разные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

В чем отличие

Субсидия предоставляется гражданам для возмещения расходов по оплате за коммунальные услуги. Такую помощь могут получить семьи с низкими доходами.

Об условиях назначения и порядке выплат можно прочесть в материале РБК-Украина.

Льгота назначается законодательно определенным категориям лиц.

Среди них:

ветераны,

члены семей погибших (умерших) военных,

защитников и защитниц,

пострадавшие от аварии на ЧАЭС,

дети войны,

многодетные семьи.

Ее предоставляют как с учетом доходов семьи, так и без.

О том, как получить право на получение льгот на оплату коммунальных услуг, можно прочитать в материале РБК-Украина.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

К тому же с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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