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В чем разница между льготами и субсидиями: ответ Кабмина

Пятница 13 октября 2023 22:13
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В чем разница между льготами и субсидиями: ответ Кабмина Иллюстративное фото: Кабмин объяснил разницу между льготами и субсидиями (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

В Украине есть возможность платить меньшую сумму за коммунальные платежи. Для этого введена система льгот и субсидий, однако эти два вида помощи совершенно разные.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Кабмин.

В чем отличие

Субсидия предоставляется гражданам для возмещения расходов по оплате за коммунальные услуги. Такую помощь могут получить семьи с низкими доходами.

Об условиях назначения и порядке выплат можно прочесть в материале РБК-Украина.

Льгота назначается законодательно определенным категориям лиц.

Среди них:

  • ветераны,
  • члены семей погибших (умерших) военных,
  • защитников и защитниц,
  • пострадавшие от аварии на ЧАЭС,
  • дети войны,
  • многодетные семьи.

Ее предоставляют как с учетом доходов семьи, так и без.

О том, как получить право на получение льгот на оплату коммунальных услуг, можно прочитать в материале РБК-Украина.

Субсидии в Украине

В Украине получить жилищную субсидию могут семьи, в которых плата за жилищно-коммунальные услуги больше определенного для них обязательного платежа.

Напомним, в этом году субсидии украинцам должны переназначаться автоматически. Но те, кто не получал выплаты, должны подать заявление самостоятельно.

К тому же с 1 октября в Украине начался перерасчет субсидий на отопительный сезон.

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