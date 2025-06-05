Чому РФ не зможе безпечно перезапустити Запорізьку АЕС: пояснення Міненерго
Росія не зможе безпечно перезапустити тимчасово окуповану Запорізьку АЕС. Заявами про відповідні наміри країна-агресор просто намагається шантажувати Україну та міжнародну спільноту.
Як повідомляє РБК-Україна, про це перший заступник міністра енергетики України Юрій Шейко заявив в ефірі телемарафону.
Шейко нагадав, що 28 травня Постійне представництво України при міжнародних організаціях у Відні спрямувало Секретаріату МАГАТЕ ноту із засудженням намірів РФ щодо можливого підключення і будівництва ліній, які могли б з’єднувати енергосистему Росії із ЗАЕС.
"Станція не готова до роботи, існують великі ризики включення енергоблоків у роботу. Має бути проведена повна інспекція обладнання і систем, адже ремонти на ЗАЕС не проводяться. Немає кваліфікованого персоналу, який знає обладнання, зокрема українського виробництва, що було встановлене після модернізації електростанції", - зазначив заступник міністра.
Він наголосив, що в окупантів немає "ні запасних частин, ні матеріалів, вони не знають як ремонтувати, здійснювати технічне обслуговування, як експлуатувати його".
Наразі ЗАЕС продовжує отримувати електропостачання від енергосистеми України.
Росія планує запустити ЗАЕС
Нагадаємо, нещодавно газета The New York Times повідомила, що російські війська будують лінії електропередач на тимчасово окупованих територіях на південному сході України, щоб підключити Запорізьку АЕС до своєї енергосистеми.
Дані, що були зібрані Greenpeace, та супутникові знімки показують нові лінії електропередач та опори між окупованими українськими містами Маріуполь та Бердянськ на узбережжі Азовського моря, які з’явилися після лютого 2025 року.
За даними Greenpeace, це доводить, що Москва готова перезапустити та експлуатувати Запорізьку АЕС, яка була зупинена на початку повномасштабного вторгнення Росії.
Водночас гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі заявив, що Росія, ймовірно, не зможе запустити Запорізьку АЕС найближчим часом, попри активні спроби.
До того ж зараз ЗАЕС працює тільки на одній лінії електропередач. До початку повномасштабної війни їх було десять.
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