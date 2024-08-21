Чому РФ прагне захопити Покровськ за будь-яку ціну: думка експерта

Евакуація з Покровська віднедавна відбувається в посиленому порядку (з 20 серпня для родин з дітьми вона є примусовою). У місті досі залишаються близько 59 тисяч жителів.

Враховуючи терміни просування окупантів, у жителів Покровська є тиждень-два на евакуацію, припустив начальник Покровської міської військової адміністрації Сергій Добряк. За його словами, цивільним потрібно виїжджати поки це можливо ще зробити у спокійному режимі.

"Ми закликали й закликаємо наших мешканців, щоб це відбувалось в нормальний спосіб - без скупчення на залізниці, на трасі, як це було у 2022 році", - пояснив Добряк.

За словами речника Нацгвардії Руслана Музичука, найбільшою загрозою для місцевих жителів зараз є авіаційні удари, скиди керованих авіабомб та РСЗВ, але з наближенням лінії фронту виникає загроза артилерійських обстрілів.

Загострення ситуації на Покровському напрямку відбувається на тлі української операції в Курській області. Оскільки хоч ворог і був змушений через прорив свого прикордоння перекинути сили з окупованих територій України, в району Покровська це не торкнулося. Ба більше, як пише The Economist, саме там Росія намагається зберегти сильний тиск на українські позиції.

Російське опозиційне видання "Агенство" підрахувало, що за тиждень росіяни нібито захопили в Україні максимальну територію з кінця травня. Більшу частину саме в районі покровська.

Примітно, що аналітичний проект DeepState написав про окупацію н. п. Миколаївка, Бажане, Орлівка, Лисичне, Іванівка та Свиридонівка. Втім, офіційних підтверджень від Генштабу цьому наразі немає.

Фото: армія РФ просувається на Покровському напрямку (deepstatemap.live)

Чому росіяни хочуть взяти Покровськ

Військовий експерт, колишній речник Генштабу ЗСУ Владислав Селезньов в коментарі РБК-Україна назвав імовірну причину того, чому Росія за любу ціну намагається захопити це місто.

"Достеменно не зрозуміло, чому російський Генштаб настільки вперто преться туди. Можливо, в них є особливе врахування. На мою думку, питання полягає в тому, що Покровськ - це найзахідніше велике місто на території Донеччини", - вважає Селезньов.

Він нагадав, що російський диктатор Володимир Путін від початку так званої "СВО" марив тим, що він зможе окупувати всю територію Донецької та Луганської областей. І якщо левову частину Луганщини РФ вже тримає під контролем, то з Донеччиною у ворога справи геть кепські. Співрозмовник пояснює чому.

"Величезна міська Слов'янсько-Краматорська агломерація взагалі, навіть у якихось там віддалених мареннях, не доступна для путінської армії. А от Покровськ, як ціль в західній частині Донецької області, - це більш реальний варіант щодо окупації на думку російського Генштабу", - каже Селезньов.

Втім, експерт має сумніви щодо того, чи вистачить у противника ресурсів, щоб окупувати це місто.

"Очільник ГУР МО Кирило Буданов нещодавно сказав, що наступ РФ вичерпається за півтора-два місяці. Два тижні вже пройшло. Але чи вдасться путінській армії за місяць здолати спротив українського війська?" - звертає увагу Селезньов.

Він пояснює, Мирноград і Покровськ - це міська забудова і там дуже багато промислових районів. Відповідно там є сили та засоби, які свого часу створили й зараз боронять інженерні фортифікації. Тому, у ворога просто фізично може не вистачити ресурсів для реалізації цієї місії, але він буде намагатися це зробити.

РФ може загрожувати Дніпропетровщині

Експерт акцентує, оскільки у противника немає жодних можливостей окупувати Слов'янсько-Краматорську агломерацію, як найбільш масштабну в тій частині Донецької області, що знаходиться під контролем українського війська, він буде намагатися реалізувати цей план бодай в районі Покровська з виходом до адмінкордону між Донецькою та Дніпропетровською областями.

"Це може створити, напевне, прецедент. Мовляв, ось Росія виконала взяте на себе зобов'язання щодо окупації бодай частини Донецької області, а отже починає загрожувати Дніпропетровській. Що заважає їм далі сунути в напрямку Новопідгородного, Межового чи в напрямку Павлограда?" - наводить приклад співрозмовник.

За такого сценарію, умовно маючи під контролем пару десятків квадратних кілометрів території Дніпропетровщини, Москва може проголосити, що це тепер так само так звана "територія РФ", як це було приблизно із Запорізькою та Херсонською областями, пояснює експерт.

Фото: росіяни можуть загрожувати Дніпропетровській області у разі захоплення Покровська (deepstatemap.live)

"Тому, на мою думку, команда для росіян здобути за будь-яку ціну території, обумовлена в тому числі цими факторами. Хоча що там в голові у генерала Герасимова чи Путіна достеменно не відомо. Це лише припущення", - підсумував Селезньов.