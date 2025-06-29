Чому не реставрують Гостинний двір на Подолі в Києві: відповідь експерта

Яка ситуація з будівлею Гостинного Двору

Сьогодні Гостиний двір на Подолі в Києві – символ боротьби за історичне обличчя Києва, місце зі складною долею і великим потенціалом. Він міг би стати сучасним культурним простором із виставками, подіями, музеями – як це відбувається в багатьох європейських містах.

Але зараз роботи по фого реставрації фактично на паузі.

"Це історична будівля початку 19 століття, яку знесли і відбудували наново за оригінальним проектом у 1983-1990 роках. У 2012–2013-х активісти боролися за її збереження, коли будівлю хотіли перебудувати під ТРЦ. Вони організовували акції, культурні події", – каже Роман Маленков.

Завдяки тиску Гостинному повернули статус пам’ятки й у 2021 році держава остаточно виграла суди. Зараз будівля законсервована. Місто хоче провести реставрацію, але просить передати двір у комунальну власність.

"Активісти боролися за те, щоб споруду зберегти і віддати громаді. А Гостинний двір врешті забрали в державну власність. А в держави зараз немає грошей на відновлення. Плюс – діє заборона на капітальне будівництво на період війни. Київ сам хоче повернути будівлю в комунальну власність, є гроші, за які його можна було б відновити. На такі роботи потрібні дійсно великі гроші. І місту дозволено свою комунальну власність приводити до ладу, тому це можна було б зробити", – зазначає він.

Гостиний двір у радянський час, середина 20 сторіччя (фото: uk.wikipedia.org)

Чим цікава споруда Гостинного двору

Оригінальний Гостиний двір збудували у 1809-13 роках за проєктом архітектора Луїджі Руска на місці старої дерев’яної торгової споруди, потім перебудований.

У 1917 році в Гостиному дворі працювали 53 крамниці. Багато купців самостійно надбудовували горища над своїми торговими приміщеннями, перетворюючи їх фактично на повноцінний другий поверх. Попри перебудови, Гостиний двір зберігав архітектурні риси 19 століття: стиль ампір з колонами та характерним декором вікон і фронтонів.

У 1970-х –1980-х роках Гостиний двір вирішили реконструювати, орієнтуючись на архівні креслення Луїджі Руска. Навіть у перебудованому вигляді Гостинний двір має культурну цінність як частина історичного ландшафту Подолу та приклад нечисленних спроб в Україні відновити класичну архітектуру 18-19 століть.