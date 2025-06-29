Почему не реставрируют Гостиный двор на Подоле в Киеве: ответ эксперта

Какова ситуация со зданием Гостиного Двора

Сегодня Гостиный двор на Подоле в Киеве – символ борьбы за историческое лицо Киева, место со сложной судьбой и большим потенциалом. Он мог бы стать современным культурным пространством с выставками, событиями, музеями – как это происходит во многих европейских городах.

Но сейчас работы по его реставрации фактически на паузе.

"Это историческое здание начала 19 века, которое снесли и отстроили заново по оригинальному проекту в 1983-1990 годах. В 2012-2013-х активисты боролись за его сохранение, когда здание хотели перестроить под ТРЦ. Они организовывали акции, культурные события", – говорит Роман Маленков.

Благодаря давлению Гостинному вернули статус памятника и в 2021 году государство окончательно выиграло суды. Сейчас здание законсервировано. Город хочет провести реставрацию, но просит передать двор в коммунальную собственность.

"Активисты боролись за то, чтобы сооружение сохранить и отдать громаде. А Гостиный двор в конце концов забрали в государственную собственность. А у государства сейчас нет денег на восстановление. Плюс – действует запрет на капитальное строительство на период войны. Киев сам хочет вернуть здание в коммунальную собственность, есть деньги, за которые его можно было бы восстановить. На такие работы нужны действительно большие деньги. И городу разрешено свою коммунальную собственность приводить в порядок, поэтому это можно было бы сделать", – отмечает он.

Гостиный двор в советское время, середина 20 века (фото: uk.wikipedia.org)

Чем интересно сооружение Гостиного двора

Оригинальный Гостиный двор построили в 1809-13 годах по проекту архитектора Луиджи Руска на месте старого деревянного торгового сооружения, затем перестроенный.

В 1917 году в Гостином дворе работали 53 магазина. Многие купцы самостоятельно надстраивали чердаки над своими торговыми помещениями, превращая их фактически в полноценный второй этаж. Несмотря на перестройки, Гостиный двор сохранял архитектурные черты 19 века: стиль ампир с колоннами и характерным декором окон и фронтонов.

В 1970-х -1980-х годах Гостиный двор решили реконструировать, ориентируясь на архивные чертежи Луиджи Руска. Даже в перестроенном виде Гостиный двор имеет культурную ценность как часть исторического ландшафта Подола и пример немногочисленных попыток в Украине восстановить классическую архитектуру 18-19 веков.