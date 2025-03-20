Чому Ребров відчепив Довбика: заявка збірної України на матч з Бельгією

Перший поєдинок з бельгійцями відбудеться 20 березня в іспанській Мурсії та буде номінально домашнім для "синьо-жовтих". Початок зустрічі – о 21:45 за Києвом.

З 25-ти гравців, викликаних на тренувальний збір, до остаточної заявки на поєдинок не потрапили двоє: захисник "Шахтаря" Валерій Бондар та форвард італійської "Роми" Артем Довбик.

Останній вже прибувши в Іспанію підхопив інфекцію та звернувся до лікарів з високою температурою. Напередодні Сергій Ребров заявив на прес-конференції, що медперсонал команди робить усе, аби нападник зіграв у стартовому матчі з бельгійцями. Проте в підсумку він опинився поза заявкою. Таким чином у роспорядженні тренерів залишилось лише два нападники - Яремчук та Ванат.

Повний список футболістів збірної України на матч проти Бельгії 20 березня:

Воротарі:

Андрій Лунін ("Реал", Іспанія)

Анатолій Трубін ("Бенфіка", Португалія)

Дмитро Різник ("Шахтар")

Захисники:

Микола Матвієнко ("Шахтар")

Юхим Конопля ("Шахтар")

Олексій Сич ("Карпати")

Богдан Михайліченко ("Полісся")

Віталій Миколенко ("Евертон", Англія)

Ілля Забарний ("Борнмут", Англія),

Олександр Сваток ("Остін", США)

Півзахисники:

Микола Шапаренко ("Динамо")

Віталій Буяльський ("Динамо")

Андрій Ярмоленко ("Динамо")

Георгій Судаков ("Шахтар")

Єгор Назарина ("Шахтар")

Олексій Гуцуляк ("Полісся")

Олександр Назаренко ("Полісся")

Іван Калюжний ("Олександрія")

Віктор Циганков ("Жирона", Іспанія)

Олександр Зінченко ("Арсенал", Англія)

Єгор Ярмолюк ("Брентфорд", Англія)

Нападники: