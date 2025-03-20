Почему Ребров отцепил Довбика: заявка сборной Украины на матч с Бельгией

Первый поединок с бельгийцами состоится 20 марта в испанской Мурсии и будет номинально домашним для "сине-желтых". Начало встречи - в 21:45 по Киеву.

Из 25-ти игроков, вызванных на тренировочный сбор, в окончательную заявку на поединок не попали двое: защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик.

Последний уже прибыв в Испанию подхватил инфекцию и обратился к врачам с высокой температурой. Накануне Сергей Ребров заявил на пресс-конференции, что медперсонал команды делает все, чтобы нападающий сыграл в стартовом матче с бельгийцами. Однако в итоге он оказался вне заявки. Таким образом в распоряжении тренеров осталось только два нападающих - Яремчук и Ванат.

Полный список футболистов сборной Украины на матч против Бельгии 20 марта:

Вратари:

Андрей Лунин ("Реал", Испания)

Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)

Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

Николай Матвиенко ("Шахтер")

Ефим Конопля ("Шахтер")

Алексей Сыч ("Карпаты")

Богдан Михайличенко ("Полесье")

Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)

Илья Забарный ("Борнмут", Англия),

Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники:

Николай Шапаренко ("Динамо")

Виталий Буяльский ("Динамо")

Андрей Ярмоленко ("Динамо")

Георгий Судаков ("Шахтер")

Егор Назарина ("Шахтер")

Алексей Гуцуляк ("Полесье")

Александр Назаренко ("Полесье")

Иван Калюжный ("Александрия")

Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)

Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие: