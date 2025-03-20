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Почему Ребров отцепил Довбика: заявка сборной Украины на матч с Бельгией

Фото: Артем Довбик не сыграет с Бельгией (Getty Images)
Автор: Андрей Костенко

Тренерский штаб сборной Украины объявил официальную заявку на сегодняшний матч против команды Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА.

Первый поединок с бельгийцами состоится 20 марта в испанской Мурсии и будет номинально домашним для "сине-желтых". Начало встречи - в 21:45 по Киеву.

Из 25-ти игроков, вызванных на тренировочный сбор, в окончательную заявку на поединок не попали двое: защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик.

Последний уже прибыв в Испанию подхватил инфекцию и обратился к врачам с высокой температурой. Накануне Сергей Ребров заявил на пресс-конференции, что медперсонал команды делает все, чтобы нападающий сыграл в стартовом матче с бельгийцами. Однако в итоге он оказался вне заявки. Таким образом в распоряжении тренеров осталось только два нападающих - Яремчук и Ванат.

Полный список футболистов сборной Украины на матч против Бельгии 20 марта:

Вратари:

  • Андрей Лунин ("Реал", Испания)
  • Анатолий Трубин ("Бенфика", Португалия)
  • Дмитрий Ризнык ("Шахтер")

Защитники:

  • Николай Матвиенко ("Шахтер")
  • Ефим Конопля ("Шахтер")
  • Алексей Сыч ("Карпаты")
  • Богдан Михайличенко ("Полесье")
  • Виталий Миколенко ("Эвертон", Англия)
  • Илья Забарный ("Борнмут", Англия),
  • Александр Сваток ("Остин", США)

Полузащитники:

  • Николай Шапаренко ("Динамо")
  • Виталий Буяльский ("Динамо")
  • Андрей Ярмоленко ("Динамо")
  • Георгий Судаков ("Шахтер")
  • Егор Назарина ("Шахтер")
  • Алексей Гуцуляк ("Полесье")
  • Александр Назаренко ("Полесье")
  • Иван Калюжный ("Александрия")
  • Виктор Цыганков ("Жирона", Испания)
  • Александр Зинченко ("Арсенал", Англия)
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Нападающие:

  • Роман Яремчук ("Олимпиакос", Греция)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

 

Ранее сообщили, что сборная Украины сыграет в футбол по необычным правилам и откроет для себя новую часть мира.

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