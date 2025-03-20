Почему Ребров отцепил Довбика: заявка сборной Украины на матч с Бельгией

Тренерский штаб сборной Украины объявил официальную заявку на сегодняшний матч против команды Бельгии в плей-офф Лиги наций УЕФА.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт Украинской ассоциации футбола.
Первый поединок с бельгийцами состоится 20 марта в испанской Мурсии и будет номинально домашним для "сине-желтых". Начало встречи - в 21:45 по Киеву.
Из 25-ти игроков, вызванных на тренировочный сбор, в окончательную заявку на поединок не попали двое: защитник "Шахтера" Валерий Бондарь и форвард итальянской "Ромы" Артем Довбик.
Последний уже прибыв в Испанию подхватил инфекцию и обратился к врачам с высокой температурой. Накануне Сергей Ребров заявил на пресс-конференции, что медперсонал команды делает все, чтобы нападающий сыграл в стартовом матче с бельгийцами. Однако в итоге он оказался вне заявки. Таким образом в распоряжении тренеров осталось только два нападающих - Яремчук и Ванат.
Полный список футболистов сборной Украины на матч против Бельгии 20 марта:
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Ранее сообщили, что сборная Украины сыграет в футбол по необычным правилам и откроет для себя новую часть мира.