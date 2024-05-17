Чому Путіну не вигідний діалог з усім світом і олімпійське перемир'я має ризики: відповідь Зеленського

Перемир'я між Україною та РФ під час Олімпіади не зможе контролюватись, адже в такому випадку для нашої країни є суттєві ризики. Наразі Путіну не вигідний діалог з усім світом, тому для цього потрібен ґрунт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленського під час зустрічі з журналістами.

Як зауважив Зеленський, коментуючи питання про перемир'я між Україною та РФ на час Олімпіади в Парижі, наша країна вже мала досвід припинення вогню, але це не спрацювало "з цим ворогом".

"Крім того, є ризик - хто буде фіксувати, що в час припинення вогню їхні сили не підійдуть до нас? Припинення вогню ж не заважає технікою заїхати ближче, а потім включити наступ. Тобто я не розумію деталі. Для мене поки що це звучить, як нежива історія", - сказав президент України.



Водночас на запитання щодо того, скільки ще можемо воювати з РФ, Зеленський зауважив, що Путіну не вигідний діалог з усім світом.

На його думку, навіть Китай вимагатиме від російського диктатора пояснити захоплення територій через свою позицію щодо територіальної цілісності будь-якої держави.

"На сьогодні ґрунт має бути для того, щоб Путін шукав так само вихід з цієї ситуації. Бо зараз у нього немає дискомфорту. Тому що - куди ми стріляємо? Що ми можемо атакувати? Чим? Наскільки економічно нам будуть допомагати? Санкції дотиснемо - не дотиснемо? Трибунал буде - не буде? ", - наголосив президент України.

Як зауважив Зеленський, треба відповісти собі на кожне з цих запитань і щодня працювати та просуватися по кожному з цих напрямків.