Почему Путину не выгоден диалог со всем миром и олимпийское перемирие имеет риски: ответ Зеленского
Перемирие между Украиной и РФ во время Олимпиады не сможет контролироваться, так как в таком случае для нашей страны есть существенные риски. Пока Путину не выгоден диалог со всем миром, поэтому для этого нужна почва.
Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с журналистами.
Как отметил Зеленский, комментируя вопрос о перемирии между Украиной и РФ на время Олимпиады в Париже, у нашей страны уже был опыт прекращения огня, но это не сработало "с этим врагом".
"Кроме того, есть риск - кто будет фиксировать, что во время прекращения огня их силы не подойдут к нам? Прекращение огня же не мешает техникой заехать поближе, а потом включить наступление. То есть я не понимаю детали. Для меня пока это звучит, как неодушевленная история", - сказал президент Украины.
В то же время на вопрос, сколько еще можем воевать с РФ, Зеленский заметил, что Путину не выгоден диалог со всем миром.
По его мнению, даже Китай потребует от российского диктатора объяснить захват территорий из-за своей позиции относительно территориальной целостности любого государства.
"На сегодняшний день почва должна быть для того, чтобы Путин искал также выход из этой ситуации. Потому что сейчас у него нет дискомфорта. Потому что - куда мы стреляем? Что мы можем атаковать? Чем? Насколько экономически нам будут помогать? Санкции дожмем - не дожмем? Трибунал будет - не будет?”, - подчеркнул президент Украины.
Как отметил Зеленский, нужно ответить себе на каждый из этих вопросов и ежедневно работать и продвигаться по каждому из этих направлений.
Предложения к перемирию во время Олимпиады
Следует отметить, что накануне президент Франции Эммануэль Макрон предложил прекратить войны в мире на время проведения Олимпийских игр в Париже.
В то же время руководство Украины выразило свое мнение на этот счет, справедливо заметив, что для РФ не будет действовать никаких договоренностей и страна-агрессор может воспользоваться данной ситуацией для дальнейшего интенсивного захвата украинских территорий.
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