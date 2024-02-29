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Чому Путін знову лякає Захід ядерною зброєю: думка експерта

Архівне фото: диктатор Володимир Путін (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський, Данило Крамаренко

Диктатор Володимир Путін під час сьогоднішнього послання Федеральним зборам знову погрожував Заходу ядерною зброєю. Однак сам виступ націлений на внутрішнього споживача.

Про це в коментарі РБК-Україна сказав військовий експерт Олександр Коваленко.

Сьогодні Володимир Путін знову погрожував Заходу, але Коваленко вважає, що його виступ насамперед був для внутрішнього споживача. 

Диктатор пояснював глибинному народу, що у них нібито друга армія у світі, найкращі ракети і є чим "побрязкати".

Страшилки Путіна не працюють

"Він не вперше використовує ядерну зброю як елемент залякування. Гіперзвукові "Кинджали", блоки "Авангард", ракети "Сармат" - усе це він любить", - додав експерт.

Коваленко пояснює, що у Росії більше немає жодного іншого інструменту, щоб домінувати над Заходом у конвенційному форматі. 

"А те, що в нього багато ядерної зброї, всі добре розуміють, що він не буде її застосовувати в конвенційній війні. Усі його страшилки давно не працюють", - підсумував експерт.

Детальніше про це і про те, чому Путін погрожує зброєю, в тому числі якої ще немає, - в матеріалі РБК-Україна.

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Російська ФедераціяЯдерна зброя