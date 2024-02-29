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Почему Путин снова пугает Запад ядерным оружием: мнение эксперта

Архивное фото: диктатор Владимир Путин (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский, Данила Крамаренко

Диктатор Владимир Путин во время сегодняшнего послания Федеральному собранию снова угрожал Западу ядерным оружием. Однако само выступление нацелено на внутреннего потребителя.

Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт Александр Коваленко.

Сегодня Владимир Путин снова угрожал Западу, но Коваленко считает, что его выступление прежде всего было для внутреннего потребителя. 

Диктатор объяснял глубинному народу, что у них якобы вторая армия в мире, лучшие ракеты и есть чем "побряцать".

Страшилки Путина не работают

"Он не впервые использует ядерное оружие как элемент запугивания. Гиперзвуковые "Кинжалы", блоки "Авангард", ракеты "Сармат" - все это он любит", - добавил эксперт.

Коваленко объясняет, что у России больше нет никакого другого инструмента, чтобы доминировать над Западом в конвенционном формате. 

"А то, что у него много ядерного оружия, все хорошо понимают, что он не будет его применять в конвенционной войне. Все его страшилки давно не работают", - подытожил эксперт.

Детальнее об этом и о том, почему Путин угрожает оружием, в том числе которого еще нет, - в материале РБК-Украина.

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Российская ФедерацияЯдерное оружие