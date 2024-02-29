Почему Путин снова пугает Запад ядерным оружием: мнение эксперта

Диктатор Владимир Путин во время сегодняшнего послания Федеральному собранию снова угрожал Западу ядерным оружием. Однако само выступление нацелено на внутреннего потребителя.
Об этом в комментарии РБК-Украина сказал военный эксперт Александр Коваленко.
Сегодня Владимир Путин снова угрожал Западу, но Коваленко считает, что его выступление прежде всего было для внутреннего потребителя.
Диктатор объяснял глубинному народу, что у них якобы вторая армия в мире, лучшие ракеты и есть чем "побряцать".
"Он не впервые использует ядерное оружие как элемент запугивания. Гиперзвуковые "Кинжалы", блоки "Авангард", ракеты "Сармат" - все это он любит", - добавил эксперт.
Коваленко объясняет, что у России больше нет никакого другого инструмента, чтобы доминировать над Западом в конвенционном формате.
"А то, что у него много ядерного оружия, все хорошо понимают, что он не будет его применять в конвенционной войне. Все его страшилки давно не работают", - подытожил эксперт.
Детальнее об этом и о том, почему Путин угрожает оружием, в том числе которого еще нет, - в материале РБК-Украина.
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