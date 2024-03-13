Чому Путін не допустив опозицію до "президентських виборів": думка експерта

Він наголосив, що "президентські вибори" в Росії є суцільною імітацією.

За словами експерта, зараз Путіну потрібні на "виборах" підконтрольні та системні люди, їхнє завдання - створювати видимість виборчого процесу. Таких людей допустили лише для того, щоб участь брав ще хтось, крім диктатора.

"Він (Путін - ред.) боїться, що може прозвучати критика, що хтось взагалі віддасть голос за опозиціонера настільки, що виключає будь-яку альтернативу. А це ознака того, що незважаючи на підтримку, він не впевнений у своїх позиціях", - зазначив Мусієнко.

Варто зауважити, що на "вибори" президента Росії допустили Владислава Даванкова, чия партія підтримала "незалежність республік Донбасу", Миколу Харитонова, який відмовлявся від критики Путіна, а також Леоніда Слуцького, який активно підтримує війну проти України.

Переобрання Путіна

Нагадаємо, цього тижня в Росії стартують так звані "президентські вибори", на яких вкотре переможе диктатор Володимир Путін.

Таким чином він залишиться на своїй посаді до 2030 року.

Більш детально про "вибори без вибору" - у матеріалі РБК-Україна.