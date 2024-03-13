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Почему Путин не допустил оппозицию к "президентским выборам": мнение эксперта

Фото: Владимир Путин, российский диктатор (Getty Images)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко

Российский диктатор Владимир Путин отказался допускать оппозицию на так называемые президентские выборы, поскольку он не уверен в своих позициях.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

Он подчеркнул, что "президентские выборы" в России являются сплошной имитацией. 

По словам эксперта, сейчас Путину нужны на "выборах" подконтрольные и системные люди, их задача - создавать видимость избирательного процесса. Таких людей допустили только для того, чтобы участие принимал еще кто-то помимо диктатора. 

"Он (Путин - ред.) боится, что может прозвучать критика, что кто-то вообще отдаст голос за оппозиционера, настолько, что исключает любую альтернативу. А это признак того, что несмотря на поддержку, он не уверен в своих позициях", - отметил Мусиенко. 

Стоит заметить, что на "выборы" президента России допустили Владислава Даванкова, чья партия поддержала "независимость республик Донбасса", Николая Харитонова, который отказывался от критики Путина, а также Леонида Слуцкого, который активно поддерживает войну против Украины. 

Переизбрание Путина 

Напомним, на этой неделе в России стартуют так называемые президентские выборы, на которых в очередной раз победит диктатор Владимир Путин. 

Таким образом, он останется на своем посту до 2030 года. 

Более детально о "выборах без выбора" - в материале РБК-Украина

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