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У чому причина перебоїв з водою у Києві: пояснення КМДА

17:17 09.10.2026 Пт
2 хв
aimg Олена Бджола
Ілюстративне фото (Колаж РБК-Україна)

У Києві на тлі відключень світла продовжуються проблеми з водою, попри наявність генераторів на об’єктах тепло- і водозабезпечення. Столиці не вистачає іншого обладнання.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив в.о. першого заступника голови Київської міської державної адміністрації Петро Пантелеєв, передає КМДА.

Києв має генератори

За словами Пантелеєва, близько 700 генераторів встановлені у столиці на об’єктах, що надають тепло- і водопостачання. Вони виконують роль джерела резервного живлення малої потужності.

Генератори використовують на:

  • котельнях,
  • теплопунктах,
  • локальних насосних станціях.

“Зокрема, таким обладнанням оснащені 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води в разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі", - каже чиновник.

Не вистачає повноцінних електростанцій

Проте для енергорезерву основних об’єктів великої потужності потрібне проєктування та будівництво окремих повноцінних електростанцій:

  • дизельних електростанцій,
  • когенераційних установок.

Пантелеєв повідомив, що в межах Плану енергостійкості частина проєктів резервного живлення вже збудована й працює за призначенням. Однак частину столиця має виконати до кінця року.

Ситуація у Києві

“У Києві графіки аварійних відключень світла діють поки для споживачів правого берега, на лівому - графіки погодинних знеструмлень. Енергетики працюють над відновленням роботи об’єктів", - зазначив він.

За його словами, комунальники також поступово стабілізують повноцінне постачання води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах міста, де поки фіксують пониження параметрів.

Раніше РБК-Україна писало, що Київ може жити взимку за різними сценаріями відключень електроенергії - від 4-6 годин обмежень до жорстких 18 годин без світла та можливих перебоїв із водопостачанням.

Крім того, 8 жовтня окупанти вдарили по важливому для Києва енергетичному об'єкту. В деяких районах столиці почались перебої зі світлом.

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