У чому причина перебоїв з водою у Києві: пояснення КМДА

Києв має генератори

За словами Пантелеєва, близько 700 генераторів встановлені у столиці на об’єктах, що надають тепло- і водопостачання. Вони виконують роль джерела резервного живлення малої потужності.

Генератори використовують на:

котельнях,

теплопунктах,

локальних насосних станціях.

“Зокрема, таким обладнанням оснащені 155 бюветів, які є додатковим джерелом питної води в разі можливих тимчасових перебоїв у централізованій системі", - каже чиновник.

Не вистачає повноцінних електростанцій

Проте для енергорезерву основних об’єктів великої потужності потрібне проєктування та будівництво окремих повноцінних електростанцій:

дизельних електростанцій,

когенераційних установок.

Пантелеєв повідомив, що в межах Плану енергостійкості частина проєктів резервного живлення вже збудована й працює за призначенням. Однак частину столиця має виконати до кінця року.

Ситуація у Києві

“У Києві графіки аварійних відключень світла діють поки для споживачів правого берега, на лівому - графіки погодинних знеструмлень. Енергетики працюють над відновленням роботи об’єктів", - зазначив він.

За його словами, комунальники також поступово стабілізують повноцінне постачання води в Голосіївському, Святошинському, Солом’янському та Шевченківському районах міста, де поки фіксують пониження параметрів.