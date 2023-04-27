Чому ППО зараз пріоритет для України: відповідь Резнікова

"Можливість розвиватись країні, дітям ходити до школи, студентам – до університетів, лікарям лікувати людей, аграріям збирати зерно - це все безпека неба. Це виживання країни, здатність виробляти продукти, сплачувати податки, поповнювати бюджет, з якого утримується армія, що дуже дорого", - пояснив Резніков.

Міністр наголосив, що країна має виживати, а для цього ППО - це №1.

"Ми маємо систему радянську, до якої виснажуються запаси ракет. Якщо вони не виробляються у нас, і є лише в країнах, у яких ми не можемо їх взяти, то треба поповнювати чимось іншим. Чим? Західними системами ППО. Принципово вже вирішено, які це системи, а тепер треба збільшити їхню кількість і кількість ракет до них", - зазначив Резніков.

Своєю чергою він звернув увагу, що авіаційна платформа - це також частина ППО.

"Тобто сучасний літак покоління 4++ як повноцінна закрита система ППО. Тому що він тоді закриватиме "лакуни", провали наявних у нас систем радянського зразка", - додав міністр.

Нагадаємо, як заявляли в Міноборони перед "Рамштайном" пріоритетом України є швидке створення багаторівневої протиповітряної оборони. Для цього українським силам потрібні сучасні винищувачі.

При цьому в Пентагоні також заявляли, що пріоритетною військовою допомогою для України наразі є системи протиповітряної оборони. Вони допоможуть убезпечитися від російських масованих ракетних атак.

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