Чому подорожчав долар та чого очікувати наприкінці березня: прогноз банкіра

За його словами, йдеться про такі тренди: 1) щоденні курсові зміни, як в бік здорожчання, так і в бік здешевлення валюти, 2) баланс між попитом і пропозицією, 3) курсові коливання будуть незначними та не різкими, тобто не надто чутливими для продавців і покупців.

"Загалом можна сказати, що після того, як питання отримання макрофінансової допомоги у 2024 році стало більш-менш вирішеним (йдеться про обсяги та системність макрофіну), ринок відреагував зняттям певної напруги, що позитивно позначилося на співвідношенні попиту та пропозиції", - сказав банкір.

Коливання курсу долара

Як зазначив Лєсовий, з тижня у тиждень в медіа рясніють заголовки про стрімке здорожчання / здешевлення валюти. Проте, якщо уважно проаналізувати всі поточні валютні коливання, можна дійти висновку, що на ринку діє певна логіка змін: середні тижневі курсові зміни перебувають в діапазоні 1,5-2% від стартового курсу на ранок понеділка (це в середньому 0,6 грн за тиждень). А максимальні зміни у потенційному випадку 5-денного поспіль зростання чи аналогічного зниження курсів (від ранку понеділка то вечора п’ятниці) не перевищать 2,6% від початкового курсу (із розрахунку поточних курсових змін на рівні до 0,2 грн).

"При цьому для ринку цілком припустимими можна вважати тижневі зміни в межах 5%. Тобто на ринку діє певна матриця змін, яка не порушує його стрункість та системність", - сказав він.

Лєсовий переконаний, що НБУ продовжить стратегію "керованої гнучкості", регулюючи, коли це буде потрібно, рівень попиту через обсяг валютних інтервенцій. Відповідно реагуватиме і готівковий ринок, формуючи власні курси з огляду на показники безготівкового ринку з додаванням комісій фінустанов.

"Однак за всіма ознаками, протягом останнього тижня березня будь-які ажіотажні сплески попиту на готівковому ринку є малоймовірними", - додав він.

За його словами характеристики валютного ринку протягом 25-31 березня будуть такими:

Коридори допустимих (очікуваних) валютних змін: 38,5-39,5 грн/долар та 41,5-43 грн/євро (міжбанк), 38,5-40 грн/долар та 41-43,5 грн/євро (готівковий ринок);

Щоденні курсові зміни на міжбанку не перевищать 0,2 грн на міжбанку, 0,3 грн у банках і до 0,5 грн в обмінниках;

"Отже ринок валют хоч і буде досить мінливим (курсові показники то зростатимуть, то знижуватимуться), однак такі зміни будуть маловідчутними в глобальному вимірі. Ринок "живий" і відтак йому будуть притаманні зміни, які не становитимуть загрози ані для покупців, ані для продавців", - констатував Лєсовий.