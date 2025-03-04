Чому подешевшав долар та коли НБУ доведеться поновити девальвацію гривні

Як зазначається в огляді, чергова необхідність сплати податків збільшила пропозицію валюти від експортерів наприкінці лютого.

Курс долара впав до мінімуму за три місяці - 41,43 гривень на 3 березня.

Водночас дефіцит валюти на ринку залишався значним, що не завадило НБУ посилити офіційний курс гривні до нового рекорду цього року. Завдяки меншому дефіциту валюти НБУ минулого тижня знизив обсяг інтервенцій на 38%, проте він залишався значним на рівні 742 млн доларів.

"Однак ми очікуємо, що в найближчі тижні НБУ може повернутися до поступового ослаблення курсу гривні до орієнтовно 46 грн/долар до кінця поточного року, щоб зберігати обсяг інтервенцій на рівні, близькому до середньотижневого", - йдеться в огляді.