Почему подешевел доллар и подорожает ли снова: прогноз на эту неделю

В конце января 2025 года доллар упал до минимума за 1,5 месяца. Однако в начале февраля ситуация на валютном рынке Украины изменится.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на недельный обзор инвесткомпании ICU .

Как отмечается в обзоре, на прошлой неделе Национальный банк воспользовался лучшей сбалансированностью валютного рынка, получая дополнительную поддержку от экспортеров, которые нуждались в большем количестве гривневой ликвидности для уплаты налогов в конце января.

Благодаря уменьшению спроса на валюту и увеличению ее продажи НБУ уменьшил объем интервенций на прошлой неделе на 23% до 582 млн долларов, что является наименьшим объемом с середины ноября. В целом интервенции НБУ по продаже валюты в январе составили 3,8 млрд долларов - на 48% больше, чем в январе прошлого года, отмечают аналитики.

По итогам недели официальный курс гривны укрепился на 0,5% до 41,73 грн/доллар - самого крепкого уровня за полтора месяца. Стоимость наличного доллара в системно важных банках по итогам недели уменьшилась на 0,4% до 41,6-42,1 грн/доллар.

Поэтому НБУ сократил интервенции почти вдвое по сравнению с первыми неделями года и ниже средненедельного показателя за весь 2024 год.



"Однако фактор увеличенного предложения валюты исчезнет в начале месяца, тогда как возрастет спрос в розничном сегменте из-за открытия новых лимитов для онлайн-покупки валюты физическими лицами. Поэтому НБУ придется снова ослаблять гривну или существенно наращивать интервенции, чтобы не допускать резких колебаний курса", - говорится в обзоре.