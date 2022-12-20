Чому почастішали атаки на енергетику Києва: відповідь експерта

Часті атаки на енергетичні об'єкти Києва та області можуть говорити про те, що Росія намагається "загасити" столицю України до Нового року.

"Ми бачимо, що останнім часом російські війська фокусуються саме в більшості на Києві. Лише 16 грудня сюди було направлено 40 ракет, потім було запущено вночі дрони теж на Київ та область. Я думаю, що Володимир Путін (президент Росії, - ред.) дав певну команду, щоб умовно до Нового року повністю "загасити" Київ та по можливості інші регіони. І ця команда виконується", - зазначив він.

На його думку, росіяни зосередилися на об'єктах енергетики Києва, тому що тут знаходяться центральні органи влади, системи управління владою та армією. При цьому експерт сумнівається, що така мета може бути досягнута.

"Бо було розпочато нові методології переведення енергосистеми в найбільш безпечний стан в умовах ракетних атак. І ця методологія виправдала себе. Ми на відміну від атаки 5 грудня зберегли систему єдиною, вона не розділилася на окремі зони. Збереглися поставки від усіх атомних блоків, і система після атаки буквально за кілька годин почала набирати свою потужність", - додав Омельченко і визнав, що з кожним ударом ситуація погіршується.