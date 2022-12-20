Чи потрібні превентивні відключення світла через тривогу: думки експертів

Превентивні відключення світла під час повітряних тривог не мають сенсу, якщо невідомо, який саме об'єкт може потрапити під удар. Але це може бути частиною плану збереження енергосистеми.

Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Енергетика під ударом. Чи загрожує Україні блекають і чому почастішали атаки на Київ" .

Зазначимо, минулого тижня мер Ірпеня Олександр Маркушин опублікував пост, в якому йшлося про те, що під час повітряних тривог ДТЕК відключатиме світло по всій Київській області. Але пізніше видалив повідомлення та розмістив офіційне роз'яснення від компанії. У ДТЕК нагадали, що відключення відбуваються лише за необхідності.

На думку директора спеціальних проектів НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева, є сенс відключати лише об'єкти, які безпосередньо обстрілюються.

"Тобто коли відомо, яка ціль, тоді має сенс вимикати. Але це не означає, що потрібно вимикати цілі регіони, як тільки оголошено повітряну тривогу. Тому що вона може бути оголошена, коли спостерігається активність ворожої авіації в Білорусі", - зазначив він. .

У свою чергу директор енергетичних програм "Центру Разумкова" Володимир Омельченко зазначає, що превентивні відключення можуть бути частиною плану збереження енергетичної системи. Але його не слід розкривати з міркувань безпеки.

"Наразі впроваджуються деякі нові методи реагування на надзвичайні ситуації, пов'язані з оглядами критичної інфраструктури. Тут треба сказати, що справді креативно працює компанія "Укренерго", незалежні експерти, деякі оператори системи розподілу та генерація", - додав він.