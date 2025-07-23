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Чому пляшка вина саме 0,75 л? Пояснення експерів винного бренду Villa UA

Середа 23 липня 2025 18:11 promo
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Чому пляшка вина саме 0,75 л? Пояснення експерів винного бренду Villa UA Чому пляшка вина саме 0,75 л? Пояснення Villa UA (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Це здається таким буденним - зайти до магазину і побачити на полиці сотні пляшок вина однакового об’єму. Але чому пляшка вина саме 0,75 л? Чому не літр, не півлітра, і не якийсь круглий об’єм? За цим стоїть не лише зручність, а й цікава історія, що поєднує в собі традиції, фізику, виноробство та торгівлю.

РБК-Україна спільно з експертами винного бренду Villa UA розповідає про ці факти.

Винороби й легені

Одна з найпопулярніших версій пояснення об'єму - об’єм легенів середньовічного винороба. У ті часи скляні пляшки видували вручну, і майстри могли за один раз видмухати посудину об’ємом близько 750 мл. Це був просто фізіологічний максимум, який формував стандарт ще задовго до сучасних машин.

Франція + Британія = 0,75 л

Ще одна версія - торгово-логістична. У XVIII–XIX століттях Франція активно експортувала вино до Великої Британії. Але в Британії користувалися не літровою системою, а імперською: галонами і пінтами. Один галон дорівнював приблизно 4,5 літра, а галон ділився якраз на 6 пляшок по 0,75 л. Зручно? Дуже. Тобто 1 ящик вина = 6 пляшок = 1 галон - ідеальний формат для торгівлі.

Ще трохи математики: упаковка

До сьогодні класичний ящик вина - це 6 або 12 пляшок по 0,75 л. Виходить 4,5 або 9 літрів. Це ідеальний об’єм для транспортування, зберігання і логістики. Легкий для вантажників, зручний для полиць, компактний для винних погребів.

Чому пляшка вина саме 0,75 л? Пояснення експерів винного бренду Villa UA

Ідеально для споживання

А ще вино Villa UA 0,75 л - просто зручно. Така пляшка чудово підходить для вечора в компанії з двох-трьох людей: кожному - по 2–3 келихи. Цього достатньо, щоб насолодитися вином, але не переборщити. А якщо п’єш вино Villa UA удвох - це романтика, яка не перетворюється на надмір. Цей об’єм вже десятки років доводить свою ідеальність у побуті, на пікніках, в ресторанах і навіть на дегустаціях.

Європейський стандарт

А ще не забувай про ЄС. У 1970-х роках Європа ввела стандартизацію, і 0,75 л став офіційно затвердженим об’ємом для вина. Тепер це - не лише традиція, а й закон.

Отже, пляшка вина - не випадковий об’єм, а результат історії, людських можливостей і зручності світової торгівлі. А ще - ідеальна доза для твого задоволення.

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