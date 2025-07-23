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Почему бутылка вина именно 0,75 л? Объяснение экс-перов винного бренда Villa UA

Среда 23 июля 2025 18:11 promo
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Почему бутылка вина именно 0,75 л? Объяснение экс-перов винного бренда Villa UA Почему бутылка вина именно 0,75 л? Объяснение Villa UA (фото: пресс-служба)
Автор: Илона Свиридова

Это кажется таким обыденным - зайти в магазин и увидеть на полке сотни бутылок вина одинакового объема. Но почему бутылка вина именно 0,75 л. Почему не литр, не пол-литра, и не какой-то круглый объем? За этим стоит не только удобство, но и интересная история, сочетающая в себе традиции, физику, виноделие и торговлю.

РБК-Украина совместно с экспертами винного бренда Villa UA рассказывает об этих фактах.

Виноделы и легкие

Одна из самых популярных версий объяснения объема - объем легких средневекового винодела. В те времена стеклянные бутылки выдували вручную, и мастера могли за один раз выдуть сосуд объемом около 750 мл. Это был просто физиологический максимум, который формировал стандарт еще задолго до современных машин.

Франция + Британия = 0,75 л

Еще одна версия - торгово-логистическая. В XVIII-XIX веках Франция активно экспортировала вино в Великобританию. Но в Британии пользовались не литровой системой, а имперской: галлонами и пинтами. Один галлон равнялся примерно 4,5 литра, а галлон делился как раз на 6 бутылок по 0,75 л. Удобно? Очень. То есть 1 ящик вина = 6 бутылок = 1 галлон - идеальный формат для торговли.

Еще немного математики: упаковка

До сегодняшнего дня классический ящик вина - это 6 или 12 бутылок по 0,75 л. Получается 4,5 или 9 литров. Это идеальный объем для транспортировки, хранения и логистики. Легкий для грузчиков, удобный для полок, компактный для винных погребов.

Почему бутылка вина именно 0,75 л? Объяснение экс-перов винного бренда Villa UA

Идеально для потребления

А еще вино Villa UA 0,75 л - просто удобно. Такая бутылка отлично подходит для вечера в компании из двух-трех человек: каждому - по 2-3 бокала. Этого достаточно, чтобы насладиться вином, но не переборщить. А если пьешь вино Villa UA вдвоем - это романтика, которая не превращается в перебор. Этот объем уже десятки лет доказывает свою идеальность в быту, на пикниках, в ресторанах и даже на дегустациях.

Европейский стандарт

А еще не забывай о ЕС. В 1970-х годах Европа ввела стандартизацию, и 0,75 л стал официально утвержденным объемом для вина. Теперь это - не только традиция, но и закон.

Итак, бутылка вина - не случайный объем, а результат истории, человеческих возможностей и удобства мировой торговли. А еще - идеальная доза для твоего удовольствия.

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