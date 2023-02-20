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Чому під час тривоги поїзди не їздять через мости: відповідь начальника київського метро

Фото: начальник київського метро пояснив, чому поїзди не їздять мостами під час тривоги (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Рішення зупиняти рух метро мостами під час повітряної тривоги у Києві спрямоване на безпеку цивільного населення. Оскільки мости є найуразливішими ділянками.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву начальника Київського метрополітену Віктора Брагінського в інтерв'ю "ТСН".

Насамперед він пояснив, що рішення заборонити курсування поїздів метрополітену на відкритих ділянках та через мости під час повітряної тривоги було ухвалено Радою оборони Києва.

не підкоряється місту".

Нагадаємо, раніше стало відомо, коли у метро Києва відкриють другі виходи на станціях , які були закриті з початком повномасштабного вторгнення РФ до України.

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Київметровоздушная тревога