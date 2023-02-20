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Почему во время тревоги поезда не ездят по мостам: ответ начальника киевского метро

Фото: начальник киевского метро объяснил, почему поезда не ездят по мостам во время тревоги (facebook.com/kyivcity.gov.ua)
Автор: Руслан Гаращенко

Решение останавливать движение метро по мостам во время воздушной тревоги в Киеве направлено на безопасность гражданского населения. Поскольку мосты являются наиболее уязвимыми участками.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление начальника Киевского метрополитена Виктора Брагинского в интервью "ТСН".

Прежде всего он объяснил, что решение запретить курсирование поездов метрополитена на открытых участках и мостах во время воздушной тревоги было принято Советом обороны Киева.

не подчиняется городу".

Напомним, ранее стало известно, когда в метро Киева откроют вторые выходы на станциях, которые были закрыты с началом полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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Киевметровоздушная тревога