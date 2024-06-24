Чому під час тривоги в Києві зупиняється громадський транспорт

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Чому громадський транспорт зупиняється під час тривоги в Києві

Як пояснили в Департаменті, під час повітряної тривоги існує ризик реальної загрози життю та здоров’ю людини, тому люди повинні евакуюватися в укриття і перебувати там до відбою.

"Це стосується в тому числі пасажирів та водіїв громадського транспорту. Зауважуємо, що громадський транспорт міста не є укриттям для цивільного населення і перебувати там під час тривоги небезпечно", - йдеться у відповіді на запит РБК-Україна.

Тому, як зазначили в Департаменті, у травні 2023 року Рада оборони Києва ухвалила протокол, який зобов'язав комунальний транспорт зупинятися по тривозі, щоб пасажири могли покинути салон та пройти в укриття.

Це ж правило, за рішенням Ради оборони, поширюється й на громадський транспорт приватних компаній, але на практиці вони його не виконують, оскільки за це не передбачено жодних санкцій.

Як повинен діяти наземний громадський транспорт під час тривоги в Києві

Як зазначили в Департаменті, наземний громадський транспорт у разі оголошення повітряної тривоги в Києві повинен довезти пасажирів до найближчого укриття цивільного захисту.

"Зокрема, й до станцій метрополітену, підземних пішохідних переходів, паркінгів тощо. Це стосується як комунального підприємства "Київпастранс", так і приватних компаній, які надають послуги з перевезення пасажирів", - пояснили в Департаменті.

Проте, як додали в Департаменті, висадка пасажирів може відбуватися і безпосередньо на зупинках громадського транспорту.

Як працює метро під час тривоги в Києві

Окремі правила діють під час повітряної тривоги і для столичного метрополітену.

Так, у разі оголошення в Києві повітряної тривоги всі підземні станції метрополітену здійснюють укриття населення. Рух електропоїздів під час тривоги не зупиняється, але відбувається виключно в підземних ділянках ліній метрополітену.

"Підприємство (КП "Київський метрополітен" - ред.) забезпечує укриття для максимальної кількості людей, які розміщуються у вестибюлях, середніх залах та на платформах станцій", - додали в Департаменті.

РБК-Україна також запитувало в КМДА, чи планується скасування цього правила для громадського транспорту в Києві з огляду на нинішню безпекову ситуацію в Києві, але відповіді на це питання не отримало.