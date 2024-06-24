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Почему во время тревоги в Киеве останавливается общественный транспорт

Фото: почему общественный транспорт Киева останавливается по тревоге (Вталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

Во время воздушной тревоги в Киеве можно увидеть, как останавливается весь коммунальный общественный транспорт, а люди - ждут отбоя рядом с ним. Причина - решение Совета обороны Киева, которому уже больше года.

Почему столица останавливает транспорт во время тревог и как должно действовать это правило, в ответе на запрос РБК-Украина объяснил Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

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Почему общественный транспорт останавливается во время тревоги в Киеве

Как пояснили в Департаменте, во время воздушной тревоги существует риск реальной угрозы жизни и здоровью человека, поэтому люди должны эвакуироваться в укрытие и находиться там до отбоя.

"Это касается, в том числе, пассажиров и водителей общественного транспорта. Замечаем, что общественный транспорт города не является укрытием для гражданского населения и находиться там во время тревоги опасно", - говорится в ответе на запрос РБК-Украина.

Поэтому, как отметили в Департаменте, в мае 2023 года Совет обороны Киева принял протокол, который обязал коммунальный транспорт останавливаться по тревоге, чтобы пассажиры могли покинуть салон и пройти в укрытие.

Это же правило, по решению Совета обороны, распространяется и на общественный транспорт частных компаний, но на практике они его не выполняют, поскольку за это не предусмотрено никаких санкций.

Как должен действовать наземный общественный транспорт во время тревоги в Киеве

Как отметили в Департаменте, наземный общественный транспорт в случае оглашения воздушной тревоги в Киеве должен довезти пассажиров до ближайшего укрытия гражданской защиты.

"В частности, и к станциям метрополитена, подземным пешеходным переходам, паркингам и т.д. Это касается как коммунального предприятия "Киевпасстранс", так и частных компаний, предоставляющих услуги по перевозке пассажиров", - пояснили в Департаменте.

Однако, как добавили в Департаменте, высадка пассажиров может производиться и непосредственно на остановках общественного транспорта.

Как работает метро во время тревоги в Киеве

Отдельные правила действуют при воздушной тревоге и для столичного метрополитена.

Так, в случае объявления в Киеве воздушной тревоги, все подземные станции метрополитена осуществляют укрытие населения. Движение электропоездов во время тревоги не останавливается, но происходит исключительно в подземных участках линий метрополитена.

"Предприятие (КП "Киевский метрополитен" - ред.) обеспечивает укрытие для максимального количества людей, которые размещаются в вестибюлях, средних залах и на платформах станций", - добавили в Департаменте.

РБК-Украина также спрашивало у КГГА, планируется ли отмена этого правила для общественного транспорта в Киеве ввиду нынешней ситуации по безопасности в Киеве, но ответа на этот вопрос не получило.

Напомним, ранее РБК-Украина рассказывало, почему Южный мост в Киеве закрыт для частного транспорта.

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