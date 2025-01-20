Чому Patriot та SAMP-T не зможуть збити "Орєшнік": пояснення Defense Express

ЗРК Patriot і SAMP-T відмінно показали себе в Україні під час збиття різних цілей. Однак російська ракета середньої і міжконтинентальної дальності "Орєшник" може стати для них недосяжною.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Defense Express.
Як пише видання, кожен комплекс ППО має своє призначення. Однак Patriot PAC-3 і SAMP-T не здатні перехопити "Орєшнік", оскільки були створені для протидії балістичним ракетам оперативно-тактичного рівня з дальністю польоту до 1000 кілометрів.
У Defense Express нагадали, що маршова ділянка балістичних ракет середньої і більшої дальності проходить на висотах понад 100 км. При цьому швидкість входження в атмосферу становить близько 3-4 км/сек для балістичних ракет середньої дальності і 5-7 км/сек для міжконтинентальних.
Саме тому Patriot PAC-3 і SAMP-T в теорії зможуть відпрацювати по бойових частинах таких цілей, які вже перебувають в атмосфері. Але реальна ефективність все ж залишається під питанням.
Наразі основною проблемою для цих ЗРК є те, що "Орєшнік" має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення. Ця зброя РФ несе від шести боєголовок і хибні цілі. А ось кількість цілей, які можуть одночасно вражати Patriot та SAMP-T є обмеженою. Саме тому вони не зможуть одночасно перехопити всі боєголовки "Орєшніка".
У Defense Express вважають, що навіть комплекс THAAD не впорається з таким завданням. Попри те, що він призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, він все ж має обмеження щодо кількості цілей, які може одночасно обстрілювати.
Саме тому найефективнішим методом перехоплення такої ракети є її знищення до того, як розпочався процес розведення та необхідно вразити лише один об'єкт. Таку можливість має американська зенітна керована ракета SM-3, яка використовується з кораблів із системою Aegis або в стаціонарній сухопутній версії Aegis Ashore.
Нагадаємо, що 21 листопада росіяни вперше за повномасштабну війну запустили ракету "Орєшник" по місту Дніпро. Тоді російський диктатор Володимир Путін заявив, що таким чином Росія провела випробування цього типу озброєння.
Раніше британська розвідка проаналізувала ракету "Орєшнік". Детальніше - у матеріалі РБК-Україна.
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