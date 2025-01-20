Чому Patriot та SAMP-T не зможуть збити "Орєшнік": пояснення Defense Express

Як пише видання, кожен комплекс ППО має своє призначення. Однак Patriot PAC-3 і SAMP-T не здатні перехопити "Орєшнік", оскільки були створені для протидії балістичним ракетам оперативно-тактичного рівня з дальністю польоту до 1000 кілометрів.

У Defense Express нагадали, що маршова ділянка балістичних ракет середньої і більшої дальності проходить на висотах понад 100 км. При цьому швидкість входження в атмосферу становить близько 3-4 км/сек для балістичних ракет середньої дальності і 5-7 км/сек для міжконтинентальних.

Саме тому Patriot PAC-3 і SAMP-T в теорії зможуть відпрацювати по бойових частинах таких цілей, які вже перебувають в атмосфері. Але реальна ефективність все ж залишається під питанням.

Наразі основною проблемою для цих ЗРК є те, що "Орєшнік" має роздільну головну частину з блоками індивідуального наведення. Ця зброя РФ несе від шести боєголовок і хибні цілі. А ось кількість цілей, які можуть одночасно вражати Patriot та SAMP-T є обмеженою. Саме тому вони не зможуть одночасно перехопити всі боєголовки "Орєшніка".

У Defense Express вважають, що навіть комплекс THAAD не впорається з таким завданням. Попри те, що він призначений для перехоплення балістичних ракет середньої дальності, він все ж має обмеження щодо кількості цілей, які може одночасно обстрілювати.

Саме тому найефективнішим методом перехоплення такої ракети є її знищення до того, як розпочався процес розведення та необхідно вразити лише один об'єкт. Таку можливість має американська зенітна керована ракета SM-3, яка використовується з кораблів із системою Aegis або в стаціонарній сухопутній версії Aegis Ashore.