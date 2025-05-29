Чому Орбан почав кампанію проти України: думка аналітиків

"Ідея зовнішнього ворога, від якого потрібно захищати Угорщину, завдання, яке здатний виконати лише Віктор Орбан, вже кілька років є центром політичних комунікацій Fidesz-KDNP (політичного блоку Орбана - ред.). Джордж Сорос, мігранти, Брюссель чи Україна: історія та сама", - зазначив у коментарі РБК-Україна Золтан Раншбург, старший аналітик Інституту "Republikon" в Будапешті, колишній президент Amnesty International Угорщина.

До того ж, на думку директора Центру досліджень цифрової соціології Університету Етвеша Лоранда в Будапешті Тібора Дессефі, логіка пошуку ворога завжди була частиною проекту Орбана - і, підвищуючи ставки, вона тепер досягла кульмінації в демонізації України.

"Це навіть не кажучи про особливий зв'язок, який є між Орбаном та Путіним", - зазначив він.

За його словами, політична риторика Орбана постійно спрямована на поляризацію. Войовничі заклики мають на меті розділити суспільство та електорат таким чином, щоб поставити самого у більш вигідне політичне становище. Тому угорський лідер повинен постійно шукати формулювання, які розділяють угорське суспільство та постійно загострювати ситуацію.

Крім того, Орбан використовує зовнішню загрозу і для нагальних вигод. З березня 2020 року, під різними юридичними обґрунтуваннями, Угорщина безперервно перебуває під надзвичайним станом. Спочатку він був запроваджений через пандемію коронавірусу, а згодом продовжувався у зв'язку з війною Росії проти України. Хоч вплив війни на Угорщину не завжди очевидний. Разом з тим, надзвичайний стан передбачає обмеження повноважень парламенту.

Золтан Раншбург виділяє ще два чинники, які впливають на дії угорського прем'єра. По-перше, антиукраїнська риторика вписується у схему давнього конфлікту Орбана з ЄС, угорський уряд постійно ставить під сумнів європейський консенсус щодо України. В цій логіці Україна та Євросоюз опиняються "на одній стороні барикади" проти Угорщини. По-друге, Орбан погано реагує на зауваження і використовує свою пропагандистську машину, щоб підірвати довіру до критики уряду.