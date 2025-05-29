Почему Орбан начал кампанию против Украины: мнение аналитиков

"Идея внешнего врага, от которого нужно защищать Венгрию, задача, которую способен выполнить только Виктор Орбан, уже несколько лет является центром политических коммуникаций Fidesz-KDNP (политического блока Орбана - ред.). Джордж Сорос, мигранты, Брюссель или Украина: история та же", - отметил в комментарии РБК-Украина Золтан Раншбург, старший аналитик Института "Republikon" в Будапеште, бывший президент Amnesty International Венгрия.

К тому же, по мнению директора Центра исследований цифровой социологии Университета Этвеша Лоранда в Будапеште Тибора Дессефи, логика поиска врага всегда была частью проекта Орбана - и, повышая ставки, она теперь достигла кульминации в демонизации Украины.

"Это даже не говоря об особой связи, которая есть между Орбаном и Путиным", - отметил он.

По его словам, политическая риторика Орбана постоянно направлена на поляризацию. Воинственные призывы имеют целью разделить общество и электорат таким образом, чтобы поставить самого в более выгодное политическое положение. Поэтому венгерский лидер должен постоянно искать формулировки, которые разделяют венгерское общество и постоянно обострять ситуацию.

Кроме того, Орбан использует внешнюю угрозу и для насущных выгод. С марта 2020 года, под различными юридическими обоснованиями, Венгрия непрерывно находится под чрезвычайным положением. Сначала оно было введено из-за пандемии коронавируса, а затем продолжалось в связи с войной России против Украины. Хотя влияние войны на Венгрию не всегда очевидно. Вместе с тем, чрезвычайное положение предусматривает ограничение полномочий парламента.

Золтан Раншбург выделяет еще два фактора, которые влияют на действия венгерского премьера. Во-первых, антиукраинская риторика вписывается в схему давнего конфликта Орбана с ЕС, венгерское правительство постоянно ставит под сомнение европейский консенсус по Украине. В этой логике Украина и Евросоюз оказываются "на одной стороне баррикады" против Венгрии. Во-вторых, Орбан плохо реагирует на замечания и использует свою пропагандистскую машину, чтобы подорвать доверие к критике правительства.