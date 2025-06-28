Почему нельзя принимать холодный душ в жару: вы будете удивлены

Холодный душ кажется лучшим спасением в жаркую погоду, но также может иметь обратный эффект. Внезапное охлаждение тела заставляет организм удерживать тепло, сужая сосуды, что лишь усугубляет перегрев.

РБК-Украина также сообщает, как правильно принимать душ, чтобы не навредить организму.

Чем вредный холодный душ в жару

Медик Брайана Кларк рассказала, что холодная вода сужает кровеносные сосуды, уменьшая потерю тепла через кожу. В результате вы можете почувствовать еще большую жару, как только выйдете на улицу.

Вместо того, чтобы шокировать свой организм ледяной водой, стоит принимать теплый душ.

Исследования показывают, что теплая вода помогает активировать естественную систему охлаждения организма. Она улучшает кровообращение на поверхности кожи, способствуя выведению тепла.

Короткий холодный душ не дает организму достаточно времени для надлежащего охлаждения и даже может остановить выработку пота, что является одним из ключевых методов терморегуляции организма.

Резкий перепад температур (жара + холодная вода) может вызвать спазм сосудов, особенно у людей с проблемами сердечно-сосудистой системы. Это - стресс для организма, который пытается охладиться постепенно.

К тому же холодный душ резко охлаждает кожу, но тело воспринимает это как угрозу переохлаждения. В ответ оно активизирует внутреннее теплообразование - и температура тела может даже повыситься после такого душа.

После холодного душа в разгар жары организм становится уязвимым к сквознякам и кондиционерам - это может привести к простуде или воспалению.

Как правильно принимать душ летом

Идеальная летняя вода должна быть около 33 °C, тогда тепло активнее теряется через кожу, обеспечивая длительное ощущение прохлады. Постепенно прохладный завершающий поток воды можно уменьшить на 20-30 °C.