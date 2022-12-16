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Чому не можна недооцінювати ворога та потрібні поставки зброї: відповідь Сирського

Фото: командувач Сухопутних військ ЗСУ Олександр Сирський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Ілона Свиридова

Російські війська не можна недооцінювати, оскільки противник змінює тактику ведення боїв, а мобілізація може дати результати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського для The Economist.

За його словами, під керівництвом генерала Сергія Суровікіна росіяни тепер атакують меншими за чисельністю, але добре скоординованими підрозділами. Це їм дається дорогою ціною, якщо говорити про життя солдатів, але це "ніколи не було найвищим пріоритетом для Росії".

"Кожну втрату я відчуваю тут у серці", - прокоментував Сирський те, як сприймає українські втрати.

Крім того, досвід боїв у Луганській області продемонстрував, що російська мобілізація може дати свої результати. Більш менш добре підготовлені солдати масово з'являються на східному фронті. Причому деякі з них прибувають з глибинки Росії, зокрема зі східних регіонів та Уралу.

Сирський наголошує, що це викликає занепокоєння, але ще більш невідкладною проблемою є збереження темпів постачання зброї Україні. Оскільки боєприпаси витрачаються зі швидкістю, порівнянною до тієї, що була в період Другої світової війни.

Нагадаємо, раніше Сирський заявляв, що швидкість постачання боєприпасів впливає на те, хто переможе у битвах в Україні.

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