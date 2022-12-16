Почему нельзя недооценивать врага и нужны поставки оружия: ответ Сырского

По его словам, под руководством генерала Сергея Суровикина россияне теперь атакуют меньшими по численности, но хорошо скоординированными подразделениями. Это им дается дорогой ценой, если говорить о жизни солдат, но это "никогда не было самым высоким приоритетом для России".

"Каждую потерю я чувствую здесь, в сердце", - прокомментировал Сырский то, как воспринимает украинские потери.

Кроме того, опыт боев в Луганской области продемонстрировал, что российская мобилизация может принести свои результаты. Более или менее хорошо подготовленные солдаты массово появляются на восточном фронте. Причем некоторые из них прибывают из глубинки России, в частности из восточных регионов и Урала.

Сырский подчеркивает, что это вызывает беспокойство, но еще более неотложной проблемой является сохранение темпов поставки оружия Украине. Поскольку боеприпасы тратятся со скоростью, сравнимой с той, которая была в период Второй мировой войны.