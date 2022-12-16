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Почему нельзя недооценивать врага и нужны поставки оружия: ответ Сырского

Фото: командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Илона Свиридова

Российские войска нельзя недооценивать, поскольку противник меняет тактику ведения боев, а мобилизация может принести результаты.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского для The Economist.

По его словам, под руководством генерала Сергея Суровикина россияне теперь атакуют меньшими по численности, но хорошо скоординированными подразделениями. Это им дается дорогой ценой, если говорить о жизни солдат, но это "никогда не было самым высоким приоритетом для России".

"Каждую потерю я чувствую здесь, в сердце", - прокомментировал Сырский то, как воспринимает украинские потери.

Кроме того, опыт боев в Луганской области продемонстрировал, что российская мобилизация может принести свои результаты. Более или менее хорошо подготовленные солдаты массово появляются на восточном фронте. Причем некоторые из них прибывают из глубинки России, в частности из восточных регионов и Урала.

Сырский подчеркивает, что это вызывает беспокойство, но еще более неотложной проблемой является сохранение темпов поставки оружия Украине. Поскольку боеприпасы тратятся со скоростью, сравнимой с той, которая была в период Второй мировой войны.

Напомним, ранее Сырский заявлял, что скорость поставок боеприпасов влияет на то, кто победит в сражениях в Украине.

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