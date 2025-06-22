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Чому міста України досі не переходять на електробуси: названо головні причини

Неділя 22 червня 2025 11:09
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Чому міста України досі не переходять на електробуси: названо головні причини Чи перейде Україна на електробуси? (фото: Freepik)
Автор: Анна Шиканова

Українські міста все частіше розглядають електробуси як альтернативу дизельному транспорту, але повноцінний перехід відбувається повільно. Причини - не лише фінансові.

Про головні перепони на цьому шляху РБК-Україна розповів експерт у сфері транспорту, представник компанії "Авто-Регіон" Микита Гайдамаха.

Перехід можливий, але не швидкий

"Заміна дизельних автобусів на електробуси в українських містах - цілком реалістичний, але поступовий процес, який вимагає часу, інвестицій і стратегічного підходу", - наголошує фахівець.

Успішність переходу залежить від чотирьох головних факторів:

  • наявності фінансування,

  • готовності інфраструктури,

  • підтримки міжнародних партнерів,

  • політичної волі на місцях.

Головна перешкода - ціна

"Головною перешкодою для масового переходу лишається висока стартова вартість - електробус коштує у 1,5-2 рази дорожче за дизельний аналог", - пояснює Микита.

Міста не можуть фінансувати закупівлі самостійно, тому ключову роль відіграють донорські програми - зокрема ЄБРР, ЄІБ та інші фонди. Без їхньої участі оновлення транспорту лишається малоймовірним.

Де вже працюють електробуси?

Львів реалізує кілька проєктів спільно з європейськими партнерами.

Вінниця має досвід реальної експлуатації електробусів.

У Києві електробуси проходили тестування, але поки що в пріоритеті залишаються дизельні автобуси великої місткості.

“Сьогодні електробуси приваблюють низькими витратами на експлуатацію - дешевшою електроенергією, меншими витратами на техобслуговування та повною відсутністю викидів, що критично для якості повітря в містах. Це робить їх стратегічною альтернативою дизельному транспорту, особливо в міських умовах", - коментує автоексперт.

Проблема - у тендерах

Втім, як показує практика, навіть за наявності фінансування процес часто блокується.

"Наприклад, тендери на закупівлю електробусів за кошти Європейського інвестиційного банку у Харкові та Запоріжжі неодноразово оголошувалися, але завершувались без результату - через надто складні чи обмежувальні умови участі", - говорить експерт.

Це, на його думку, свідчить про потребу адаптувати тендерні вимоги до реалій ринку, інакше оновлення транспорту залишатиметься лише на папері.

Однак, попри складнощі, електробуси - це не футуризм, а цілком реальна альтернатива дизелю. Але без зміни підходів - у тендерах, фінансуванні та логістиці - екологічний транспорт так і не стане нормою для українських міст.

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