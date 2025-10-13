Чому мирні зусилля Трампа щодо України не дали результату? Відповідь віце-президента ПАРЄ

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи лорд Дон Туїг заявив, що мирні ініціативи президента США Дональда Трампа не приносять результатів через непослідовність його дій і позицій.

За словами Туїга, складно зрозуміти, яких саме цілей прагне американський лідер.

"Одного дня він каже, що вводитиме тарифи, наступного - скасовує. Сьогодні говорить, що може домовитися з Путіним, завтра - ні. Він обіцяє працювати над вирішенням проблеми, але не робить цього", - зазначив політик.

Представник ПАРЄ наголосив, що Україна значною мірою залежить від підтримки США, однак непередбачуваність дій Трампа ускладнює взаємодію:

"Сьогодні він говорить, що Україна має повернути всі свої землі, а завтра може змусити її йти на поступки. Тому важко сказати, наскільки серйозно він залучений у мирний процес. Схоже, це радше "для галочки”, - додав Туїг.

Він підсумував, що нині і Києву, і НАТО надзвичайно складно зрозуміти реальні наміри Трампа та оцінити перспективи його мирного плану.