Війна в Україні

Чому мирні зусилля Трампа щодо України не дали результату? Відповідь віце-президента ПАРЄ

Фото: президент України Володимир Зеленський та президент США Дональд Трамп (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Кава

Віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи лорд Дон Туїг заявив, що мирні ініціативи президента США Дональда Трампа не приносять результатів через непослідовність його дій і позицій.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна сказав віце-президент Парламентської асамблеї Ради Європи, лорд Дон Туїг.

За словами Туїга, складно зрозуміти, яких саме цілей прагне американський лідер.

"Одного дня він каже, що вводитиме тарифи, наступного - скасовує. Сьогодні говорить, що може домовитися з Путіним, завтра - ні. Він обіцяє працювати над вирішенням проблеми, але не робить цього", - зазначив політик.

Представник ПАРЄ наголосив, що Україна значною мірою залежить від підтримки США, однак непередбачуваність дій Трампа ускладнює взаємодію:

"Сьогодні він говорить, що Україна має повернути всі свої землі, а завтра може змусити її йти на поступки. Тому важко сказати, наскільки серйозно він залучений у мирний процес. Схоже, це радше "для галочки”, - додав Туїг.

Він підсумував, що нині і Києву, і НАТО надзвичайно складно зрозуміти реальні наміри Трампа та оцінити перспективи його мирного плану.

Мирні ініціативи Трампа

Президент США Дональд Трамп від початку свого другого терміну намагається досягти завершення російсько-української війни. Заради цього він неодноразово контактував із російським диктатором Володимиром Путіним - зокрема, у серпні між ними відбулася зустріч на Алясці.

Втім, Путін відкинув пропозиції Трампа щодо повного припинення вогню, а після переговорів навіть посилив ракетні удари по українській цивільній інфраструктурі.

На цьому тлі Трамп визнав, що Путін його розчарував, зазначивши, що їхні "добрі стосунки" не мають жодного значення.

Попри це, у вересні американський президент висловив упевненість, що війна завершиться, "усе буде зроблено правильно" і вже незабаром можуть з’явитися позитивні новини.

За його словами, відносини між Путіним і Зеленським жахливі. Однак рішення щодо завершення війни буде знайдено.

