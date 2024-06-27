У Міноборони пояснили, чому проти продовження термінів оновлення даних до 150 днів

Він зазначив, що Міноборони на даний момент не підтримує законопроєкт і не вважає доцільним подовження терміну оновлення від 60 до 150 днів для оновлення даних.

"Тому що наразі існують можливості оновити даних в ТЦК, ЦНАПпах, в також в "Резерв+", де це можна зробити за лічені хвилини, цей застосунок працює. Тому всі військовозобов'язані, призовники і резервісти можуть зробити це за лічені хвилини. Відповідно ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін, бо зараз потрібно якомога швидше оновити облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні, щоб захищати батьківщину", - сказав він.

За його словами, станом на ранок 2 млн 430 тисяч українців оновили свої військово-облікові дані. Серед них 1 млн 852 тисячі оновили дані у мобільному застосунку "Резерв+".