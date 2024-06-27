UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Міноборони пояснили, чому проти продовження термінів оновлення даних до 150 днів

Фото: у Міноборони пояснили, чому проти продовження оновлення даних до 150 днів (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Міністерство оборони виступає проти продовження терміну для оновлення даних військовозобов'язаних до 150 днів. У відомстві вважають, що 60 днів вистачить для цієї процедури.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника Міністерства оборони Дмитра Лазуткіна в ефірі телемарафону.

Він зазначив, що Міноборони на даний момент  не підтримує законопроєкт і не вважає доцільним подовження терміну оновлення від 60 до 150 днів для оновлення даних.

"Тому що наразі існують можливості оновити даних в ТЦК, ЦНАПпах, в також в "Резерв+", де це можна зробити за лічені хвилини, цей застосунок працює. Тому всі військовозобов'язані, призовники і резервісти можуть зробити це за лічені хвилини. Відповідно ми не бачимо сенсу подовжувати цей термін, бо зараз потрібно якомога швидше оновити облікову базу, щоб усвідомлювати, скільки українців придатні, щоб захищати батьківщину", - сказав він.

За його словами, станом на ранок 2 млн 430 тисяч українців оновили свої військово-облікові дані. Серед них 1 млн 852 тисячі оновили дані у мобільному застосунку "Резерв+".

 

Оновлення даних військовозобов'язаних

Нагадаємо, за новим законом про мобілізацію всі військовозобов'язані українці повинні оновити свої військово-облікові дані. Дедлайн - 16 липня 2024 року.

Оновити персональні дані повинні військовозобов'язані і чоловіки, і жінки. Зробити це можна безпосередньо у ТЦК або у центрах надання адмінпослуг. Також можна скористатися мобільним застосунком "Резерв+".

Раніше у Верховній раді заявили, що Міноборони підтримало законопроєкт про продовження ще на 90 днів терміну оновлення даних військовозобов’язаними. Проте у Міністерстві оборони заявили, що не підтримують збільшення термінів оновлення даних з 60 до 150 днів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Електронний кабінет військовозобов'язаногоМобілізація в УкраїніЗакон про мобілізацію