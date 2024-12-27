Чому Лукашенко знову заговорив про розміщення в Білорусі "Орєшніка": думка політолога

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову згадав про передачу Білорусі російської ракети "Орєшнік", оскільки він хоче звернути на себе увагу.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На думку Фесенка, Лукашенко заявами про десяток "Орєшніков" підлаштовується під російського диктатора Володимира Путіна, для якого така ракета є "улюбленою іграшкою".

Водночас політолог нагадав, що, згідно з оцінками експертів, навіть у самої Росії немає десятка "Орєшніков", про який розмріявся Лукашенко.

"А Лукашенко теж хоче пограти в цю тему, не в сам "Орєшнік", а в тему. Він хоче звертати на себе увагу, у нього вибори, він хоче інформаційного антуражу навколо себе", - додав Фесенко.

Також він зазначив, що, як пишуть західні ЗМІ, білоруський диктатор посилає на Захід сигнали, що хоче відновити нормальні стосунки і не хоче війни.

"Традиційна шизофренія, у цьому весь Лукашенко", - заявив Фесенко.