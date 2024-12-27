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Чому Лукашенко знову заговорив про розміщення в Білорусі "Орєшніка": думка політолога

П'ятниця 27 грудня 2024 18:07
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Чому Лукашенко знову заговорив про розміщення в Білорусі "Орєшніка": думка політолога Фото: Олександр Лукашенко, білоруський диктатор (Getty Images)
Автор: Іван Носальський, Дмитро Олійник
Експерт: Володимир Фесенко

Білоруський диктатор Олександр Лукашенко знову згадав про передачу Білорусі російської ракети "Орєшнік", оскільки він хоче звернути на себе увагу.

Про це в коментарі YouTube-каналу РБК-Україна заявив голова Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимир Фесенко.

На думку Фесенка, Лукашенко заявами про десяток "Орєшніков" підлаштовується під російського диктатора Володимира Путіна, для якого така ракета є "улюбленою іграшкою".

Водночас політолог нагадав, що, згідно з оцінками експертів, навіть у самої Росії немає десятка "Орєшніков", про який розмріявся Лукашенко.

"А Лукашенко теж хоче пограти в цю тему, не в сам "Орєшнік", а в тему. Він хоче звертати на себе увагу, у нього вибори, він хоче інформаційного антуражу навколо себе", - додав Фесенко.

Також він зазначив, що, як пишуть західні ЗМІ, білоруський диктатор посилає на Захід сигнали, що хоче відновити нормальні стосунки і не хоче війни.

"Традиційна шизофренія, у цьому весь Лукашенко", - заявив Фесенко.

Що сказав Лукашенко

Нагадаємо, вчора, 26 грудня, білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що він хоче розмістити на території РБ "десяток комплексів "Орєшнік".

У відповідь російський диктатор Володимир Путін заявив, що РФ нібито може виконати таке прохання Лукашенка.

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Олександр Лукашенко Володимир Путін Російська Федерація Білорусь Ракета Орєшнік
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