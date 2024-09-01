Чому лікування не допомагає? МОЗ назвало 5 помилок при прийомі ліків

У вас бувало таке, що ви приймаєте ліки, що призначив ваш сімейний лікар, але покращення немає, а хвороба не відступає? Є ймовірність, що ви припускаєтесь помилки під час прийому ліків.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Міністерства охорони здоров’я України.
МОЗ пояснило, що деякі помилки при прийомі ліків здатні звести нанівець усе лікування. Ось кілька з них.
Завжди уважно читайте інструкцію до лікарського засобу. Вона може містити застереження про вживання препарату з певними напоями та їжею.
Наприклад, грейпфрутовий сік здатен знижувати або навпаки підвищувати абсорбцію деяких ліків. Якщо ви не впевнені щодо будь-яких взаємодій - проконсультуйтеся з фармацевтом в аптеці або вашим лікарем.
Дотримуйтесь умов зберігання, щоб препарат не зіпсувався та не втратив своєї ефективності. До речі, найневдаліше місце для аптечки - ванна кімната, для якої характерні підвищена вологість і нестабільна температура.
Ліки слід вживати саме в тих дозах, які призначив лікар. Медичний фахівець визначає дозування, зважаючи на ваш вік, вагу, загальний стан тощо. Не змінюйте його - це може призвести до того, що ліки не подіють або ж спричинять побічні ефекти.
Недотримання алгоритму вживання ліків призводить до неправильної концентрації препарату в організмі. Як результат - вони не діятимуть належним чином.
Важливо вживати препарат саме так, як зазначено в інструкції - перед їжею, під час їжі чи після - щоб забезпечити його правильне всмоктування.
"Вживайте ліки правильно, щоб отримати бажаний ефект від лікування! Якщо маєте сумніви, запитання - проконсультуйтеся з лікарем. Завдяки сервісу е-рецептів для пацієнтів це максимально зручно", - наголосили в міністерстві.
Нагадаємо, що вже кілька років в Україні працюють сімейні лікарі. Це медичні фахівці, які володіють знаннями та навичками відразу в багатьох сферах медицини.
Кожен українець може заключити декларацію з лікарем, який йому підходить та безкоштовно отримувати медичні послуги.
Детальніше про те, як обрати, де знайти та чи можна замінити сімейного лікаря, можна дізнатись в матеріалі РБК-Україна.
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