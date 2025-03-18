Чому курс долара в Україні зростатиме: аналітики назвали передумови

Як зазначається в огляді, НБУ минулого тижня ослабив офіційний курс гривні після трьох тижнів його укріплення.

Дефіцит валюти зменшився минулого тижня ще більше - до мінімуму шести тижнів. Валютні інтервенції Національного банку зросли на 6% - НБУ продав із резервів 545 млн доларів.

За відносно спокійної ситуації на валютному ринку НБУ ослабив офіційний курс гривні на 0,7% до 41,51 грн/долар за підсумками тижня. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зросла до 41,2-41,7 грн/долар, або майже на 0,5%, йдеться в огляді.

"Динаміка курсу протягом минулого тижня демонструє, що НБУ поступово збільшує коливання курсу гривні й може перейти до його подальшого ослаблення. Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим за негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату", - зазначають аналітики ICU.