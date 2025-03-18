Чому курс долара в Україні зростатиме: аналітики назвали передумови

Національному банку доведеться послаблювати курс гривні до долара. Міцна гривня створює ризики в умовах невизначеності щодо допомоги Україні.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на тижневий огляд інвесткомпанії ICU.
Як зазначається в огляді, НБУ минулого тижня ослабив офіційний курс гривні після трьох тижнів його укріплення.
Дефіцит валюти зменшився минулого тижня ще більше - до мінімуму шести тижнів. Валютні інтервенції Національного банку зросли на 6% - НБУ продав із резервів 545 млн доларів.
За відносно спокійної ситуації на валютному ринку НБУ ослабив офіційний курс гривні на 0,7% до 41,51 грн/долар за підсумками тижня. Готівкова вартість долара в системно важливих банках за підсумками тижня зросла до 41,2-41,7 грн/долар, або майже на 0,5%, йдеться в огляді.
"Динаміка курсу протягом минулого тижня демонструє, що НБУ поступово збільшує коливання курсу гривні й може перейти до його подальшого ослаблення. Тривале збереження гривні міцною може виявитися невиправданим і ризикованим за негативного розвитку ситуації з міжнародною допомогою, особливо якщо переговори про припинення війни затягнуться або не дадуть позитивного результату", - зазначають аналітики ICU.
Нагадаємо, курс долара в Україні падав два місяці поспіль - в січні та лютому 2025 року після зростання більш ніж на 10% минулого року. У березні падіння курсу долара продовжилося до мінімуму 41,21 на 10 березня. Водночас минулого тижня курс зріс на 29 копійок до 41,50 грн/долар.