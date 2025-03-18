Почему курс доллара в Украине будет расти: аналитики назвали предпосылки

Как отмечается в обзоре, НБУ на прошлой неделе ослабил официальный курс гривны после трех недель его укрепления.

Дефицит валюты уменьшился на прошлой неделе еще больше - до минимума шести недель. Валютные интервенции Национального банка выросли на 6% - НБУ продал из резервов 545 млн долларов.

При относительно спокойной ситуации на валютном рынке НБУ ослабил официальный курс гривны на 0,7% до 41,51 грн/доллар по итогам недели. Наличная стоимость доллара в системно важных банках по итогам недели выросла до 41,2-41,7 грн/доллар, или почти на 0,5%, говорится в обзоре.

"Динамика курса в течение прошлой недели демонстрирует, что НБУ постепенно увеличивает колебания курса гривны и может перейти к его дальнейшему ослаблению. Длительное сохранение гривны крепкой может оказаться неоправданным и рискованным при негативном развитии ситуации с международной помощью, особенно если переговоры о прекращении войны затянутся или не дадут положительного результата", - отмечают аналитики ICU.