Чому курс долара все ще зростає: аналітик вказав на психологічні чинники

За його словами, на ринку продовжать превалювати нервозність та психологічні фактори.

"Настрої населення погіршилися після оголошення Росією референдумів на окупованих українських територіях, а також мобілізації. НБУ вкотре наголосив минулого тижня, що, незважаючи на зростання дисбалансів на ринку, він не має наміру найближчим часом переглядати офіційний курс гривні", - зазначив Котович. .

Він наголосив, що Нацбанк вважає нинішній рівень резервів достатнім для згладжування поточних дисбалансів. І перегляд офіційного курсу поки що не очікується. Водночас спроби НБУ забезпечити приплив готівкової валюти виявилися недостатніми через посилення негативних настроїв на тлі військової ескалації.

Зокрема, лише минулого понеділка НБУ продав майже 100 млн доларів, але це не задовольнило попит у касах банків. Більшість з них поки що не продає готівкові долари, а використовує виключно для повернення депозитів.

За минулий тиждень курс гривні в касах 10 найбільших банків ослаб з 39,4-40.4 до 40,6-41,6 гривень за долар. Крім того, після тривалої паузи частина великих банків підняла курси карток: гривня для карток ослабла з 36,7-37,37 до 36,75-37,57 гривень за долар.

На міжбанку попит на валюту зріс, що призвело до збільшення інтервенцій НБУ до 737 млн доларів - найбільшого обсягу з другого тижня липня.