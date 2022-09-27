Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы

По его словам, на рынке продолжат превалировать нервозность и психологические факторы.

"Настроения населения ухудшились после объявления Россией референдумов на оккупированных украинских территориях, а также мобилизации. НБУ в очередной раз подчеркнул на прошлой неделе, что, несмотря на рост дисбалансов на рынке, он не намерен в ближайшее время пересматривать официальный курс гривны", - отметил Котович.

Он подчеркнул, что Нацбанк считает нынешний уровень резервов достаточным для сглаживания текущих дисбалансов. И пересмотр официального курса пока не ожидается. В то же время попытки НБУ обеспечить приток наличной валюты оказались недостаточными в связи с усилением негативных настроений на фоне военной эскалации.

В частности, только в прошлый понедельник НБУ продал почти 100 млн долларов, но это не удовлетворило спрос в кассах банков. Большая часть из них пока не продает наличные доллары, а использует исключительно для возврата депозитов.

За прошлую неделю курс гривны в кассах 10 крупнейших банков, ослаб с 39,4-40.4 до 40,6-41,6 гривен за доллар. Кроме того, после продолжительной паузы часть крупных банков подняла карточные курсы: гривна для карточек ослабла с 36,7-37,37 до 36,75-37,57 гривен за доллар.

На межбанке спрос на валюту вырос, что привело к увеличению интервенций НБУ до 737 млн долларов - самого большого объема со второй недели июля.