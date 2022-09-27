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Почему курс доллара все еще растет: аналитик указал на психологические факторы

Фото: наличный курс доллара продолжает рост (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Ростислав Шаправский

Наличный курс доллара продолжает рост из-за психологических факторов. Валютный рынок будет и в дальнейшем оставаться под влиянием новостей о попытках России забрать новые территории.

Об этом РБК-Украина рассказал сказал старший финансовый аналитик группы ICU Тарас Котович.

По его словам, на рынке продолжат превалировать нервозность и психологические факторы.

"Настроения населения ухудшились после объявления Россией референдумов на оккупированных украинских территориях, а также мобилизации. НБУ в очередной раз подчеркнул на прошлой неделе, что, несмотря на рост дисбалансов на рынке, он не намерен в ближайшее время пересматривать официальный курс гривны", - отметил Котович.

Он подчеркнул, что Нацбанк считает нынешний уровень резервов достаточным для сглаживания текущих дисбалансов. И пересмотр официального курса пока не ожидается. В то же время попытки НБУ обеспечить приток наличной валюты оказались недостаточными в связи с усилением негативных настроений на фоне военной эскалации.

В частности, только в прошлый понедельник НБУ продал почти 100 млн долларов, но это не удовлетворило спрос в кассах банков. Большая часть из них пока не продает наличные доллары, а использует исключительно для возврата депозитов.

За прошлую неделю курс гривны в кассах 10 крупнейших банков, ослаб с 39,4-40.4 до 40,6-41,6 гривен за доллар. Кроме того, после продолжительной паузы часть крупных банков подняла карточные курсы: гривна для карточек ослабла с 36,7-37,37 до 36,75-37,57 гривен за доллар.

На межбанке спрос на валюту вырос, что привело к увеличению интервенций НБУ до 737 млн долларов - самого большого объема со второй недели июля.

Напомним, ранее РБК-Украина публиковало прогноз того, что будет с курсом доллара в ближайшее время.

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