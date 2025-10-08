Чому країни ЄС б’ють на сполох через план ВООЗ боротьби з сигаретами

У нових рекомендаціях боротьби з курінням ВООЗ пропонує запровадити нове регулювання тютюнових виробів та обмежити продаж сигарет за віком, подібно до невдалого експерименту в Новій Зеландії.

Як повідомляє РБК-Україна , про це пишуть ЗМІ Польщі , Італії та Іспанії .

В одній з рекомендацій йдеться про повну заборону сигарет з фільтром. ВООЗ вважає, погіршення смаку сигарет після вилучення фільтрів спонукатиме частину людей кинути курити. Окрім цього, ВООЗ аргументує це тим, що пластикові фільтри забруднюють навколишнє середовище.

Італійська федерація тютюнових виробників (FIT) різко розкритикувала план ВООЗ, називаючи його "ідеологічним планом під прикриттям турботи про здоров’я".

В Італії тютюнова галузь приносить 15,2 млрд податків на рік і дає роботу понад 100 тисячам людей - від фермерів до продавців. У FIT застерігають: якщо легальний ринок скоротиться, це відкриє двері для організованої злочинності, яка вже заробляє понад мільярд євро щороку на нелегальній торгівлі.

У ЄС, згідно з останніми дослідженнями, у 2024 році споживання нелегальних сигарет досягло 38,9 мільярда одиниць, тобто 9,2% від загального споживання. Через уряди ЄС недоотримують понад 14,9 млрд євро податків.

В Україні, за даними дослідження Kantar, рівень нелегальної торгівлі сигаретами у липні 2025 року становив 15,4% (проти 14,1% на початку 2025 року). Водночас тіньовий ринок електронних сигарет становить 93,6%. При такому рівні нелегальної торгівлі на тютюновому ринку, щороку державний бюджет України втрачає понад 30 млрд грн через несплату податків.

У своїх рекомендаціях ВООЗ також пропонує обмежити кількість магазинів, що мають ліцензію на продаж тютюнових виробів. Роздрібні продавці в Польщі вже б'ють тривогу, що від цього особливо постраждають невеликі торгові точки у сільській місцевості.

"Згідно з даними за 2024 рік, у Польщі приблизно 77 000 магазинів та кіосків продають тютюнові вироби та надають робочі місця кільком тисячам людей. Рекомендації ВООЗ стануть ударом по польському малому та середньому бізнесу. Вони означають скорочення тисяч робочих місць, крах сімейних магазинів, зменшення кількості незалежних роздрібних торговців та зниження конкурентоспроможності польської торгівлі", – попереджає Мацей Пташинський, президент Польської торгової палати.

Ще одна пропозиція ВООЗ передбачає завершити державну фінансову підтримку для фермерів, які вирощують тютюн. Організація рекомендує їм перепрофілюватись на виробництво продуктів харчування та не приховує своєї кінцевої мети - повністю заборонити вирощування тютюну в Європі.

Це викликало особливе занепокоєння в Іспанії, другому за величиною виробнику тютюну в Європі, де регіони в Касересі залежать від вирощування та первинної переробки тютюну. Профспілки та кооперативи побоюються, що необачні заходи залишать тисячі сімей без заробітку і призведуть до втрати тисяч робочих місць.

ВООЗ також пропонує обмежити продаж тютюнових виробів тим, хто народився після певного року. У 2022 році Нова Зеландія уже намагалась прийняти подібний закон, який мав заборонити легально купувати сигарети людям, народженим після 2009 року і пізніше.

Проте дію цього закону скасували ще до моменту набрання чинності. Причиною такого рішення стала потенційна втрата податкових надходжень до державного бюджету.

Проте рекомендації ВООЗ це ще не прийняті рішення, а робочий порядок денний, який буде обговорюватися сторонами під час Конференції сторін Рамкової конвенції ВООЗ з боротьби проти тютюну (COP11), що відбудеться в листопаді цього року.

Після цього рекомендації розгляне Єврокомісія. Якщо їх буде прийнято, вони стануть частиною TED 3 (Євродирективи про тютюнові вироби) та можуть почати імплементуватися в тютюнове законодавство ЄС.