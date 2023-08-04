Чому корабель РФ "Оленегорський горняк" був уразливим для морських дронів: думка експерта

Корабель озброєний двома артилерійськими установками АК-725, пусковими установками реактивної системи залпового вогню А-215 "Град-М" та чотирма пусковими установками переносного зенітно-ракетного комплексу "Стріла-2".

Як зазначив Заблоцький, таке озброєння не допомогло б йому захиститись від надводних ударних безпілотників.

"Якщо ми уважно подивимося на відео, то у бік дронів навіть не стріляли. Як повідомляють російські пабліки, взагалі ніхто не стріляв, тому незрозуміло, як їх могли нібито знищити", - наголосив експерт.

Він розповів, що десантний корабель врятувало його місцезнаходження - він стояв на якорі поблизу порту. Якби він був у відкритому морі, то, мабуть, потонув би.

"Вже були фото, де він стоїть правим бортом, прив'язаний до причалу, щоб не перекинутися. Можливо, його врятують, а може й ні, подивимося", - додав Заблоцький.

Що передувало

Нагадаємо, сьогодні російські пропагандисти почали розповсюджувати відео, на якому помітні пошкодження у десантного корабля "Оленегорський горняк". Вони звинувачували в атаці Україну.

Пізніше джерела РБК-Україна в Службі безпеки України підтвердили операцію, під час якої корабель окупантів у Чорному морі атакували надводні дрони.

Більш детально про це можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.