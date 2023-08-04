Почему корабль РФ "Оленегорский горняк" был уязвимым для морских дронов: мнение эксперта

Корабль вооружен двумя артиллерийскими установками АК-725, пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" и четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

Как отметил Заблоцкий, такое вооружение не помогло бы ему защититься от надводных ударных беспилотников.

"Если мы внимательно посмотрим на видео, то в сторону дронов даже не стреляли. Как сообщают российские паблики, вообще никто не стрелял, поэтому непонятно, как их могли якобы уничтожить", - подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что десантный корабль спасло его местонахождение - он стоял на якоре вблизи порта. Если бы он находился в открытом море, то, вероятно, утонул бы.

"Уже были фото, где он стоит правым бортом, привязанный к причалу, чтобы не опрокинуться. Возможно, его спасут, а может быть и нет, посмотрим", - добавил Заблоцкий.

Что предшествовало

Напомним, сегодня российские пропагандисты начали распространять видео, на котором заметны повреждения у десантного корабля “Оленегорский горняк”. Они обвиняли в атаке Украину.

Позже источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины подтвердили операцию, в ходе которой корабль оккупантов в Черном море был атакован надводными дронами.

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина.