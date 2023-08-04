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Почему корабль РФ "Оленегорский горняк" был уязвимым для морских дронов: мнение эксперта

Фото: эксперт объяснил, почему корабль РФ "Оленегорский горняк" был уязвимым для морских дронов (kchf.ru)
Автор: Иван Носальский, Данила Крамаренко, Мария Кучерявец

Российский десантный корабль "Оленегорский горняк" не оборудован вооружением, которое способно защитить от морских дронов. Поэтому он оказался легкой целью.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил военно-морской эксперт, обозреватель Defence Express Владимир Заблоцкий.

Корабль вооружен двумя артиллерийскими установками АК-725, пусковыми установками реактивной системы залпового огня А-215 "Град-М" и четырьмя пусковыми установками переносного зенитно-ракетного комплекса "Стрела-2".

Как отметил Заблоцкий, такое вооружение не помогло бы ему защититься от надводных ударных беспилотников.

"Если мы внимательно посмотрим на видео, то в сторону дронов даже не стреляли. Как сообщают российские паблики, вообще никто не стрелял, поэтому непонятно, как их могли якобы уничтожить", - подчеркнул эксперт.

Он рассказал, что десантный корабль спасло его местонахождение - он стоял на якоре вблизи порта. Если бы он находился в открытом море, то, вероятно, утонул бы. 

"Уже были фото, где он стоит правым бортом, привязанный к причалу, чтобы не опрокинуться. Возможно, его спасут, а может быть и нет, посмотрим", - добавил Заблоцкий. 

Что предшествовало

Напомним, сегодня российские пропагандисты начали распространять видео, на котором заметны повреждения у десантного корабля “Оленегорский горняк”. Они обвиняли в атаке Украину. 

Позже источники РБК-Украина в Службе безопасности Украины подтвердили операцию, в ходе которой корабль оккупантов в Черном море был атакован надводными дронами. 

Более детально об этом можете узнать в материале РБК-Украина

 

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