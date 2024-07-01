Чому компаніям "вигідніше" брати на роботу жінок, ніж чоловіків: відповідь рекрутингової агенції

За словами Владислава, багато їхніх комерційних клієнтів серед бізнесу чи громадського сектору, які замовляють рекрутинг під ключ, просять шукати на конкретну посади жінок.

"Найперше, тому що це гарантія, що ця посада буде закрита принаймні до моменту, поки не буде обов'язкового призову жінок в Україні. Я не думаю що він буде, але звичайно для працедавця стабільність важлива", - пояснює Грезєв таку тенденцію.

Ще один чинник пошуку жінок - це необхідність бронювати співробітників. Якщо бізнес чи організація такої можливості не мають, тоді вдаватимуться до такої гендерної дискримінації, а саме - частіше шукатимуть на роботу жінку, ніж чоловіка.

"Останнім часом таких прохань все більше. Це очевидно не публічне прохання, тому що відповідно до закону дискредитувати у вакансіях за статтю не можна. Але коли є якісь побажання від клієнтів, окрім іншого, це теж може бути аспект", - зазначає засновник рекрутингової агенції.

На які посади беруть жінок в армію

Владислав Грезєв каже, що жінки можуть обіймати багато посад. Зокрема, якщо йдеться про бойові, тоді жінка повинна відповідати вимогам з фізичної підготовки.

Водночас існують підрозділи, які неохоче приймають жінок у колектив.

"Однозначно існують підрозділи, де командири не готові укомплектуватися жінками. На це в них є різні причини, пояснення. Не буду оцінювати це, але однозначно є такі підрозділи", - розповідає Владислав.

На противагу є й підрозділи, які навпаки відкриті до жінок, тому це культурний аспект, вважає Грезєв. На його думку, з часом усі адаптуються до нових тенденцій, які диктують обставини та час.