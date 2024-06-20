Чому кілька країн відкликали підписи під комюніке саміту миру: пояснення Кулеби

Декілька держав відкликали свої підписи під комюніке за підсумками саміту миру, оскільки швейцарські чиновники поспішили додати їх до списку підписантів без підтвердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання", - розповів Кулеба.

Після цього вищезгадані країни звернулися із проханням виключити їх зі списку підписантів.

При цьому міністр зауважив, що першим хвилю про відкликання підписів почала розганяти російська пропаганда.