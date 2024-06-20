ua en ru
Чт, 20 червня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Чому кілька країн відкликали підписи під комюніке саміту миру: пояснення Кулеби

Четвер 20 червня 2024 22:15
UA EN RU
Чому кілька країн відкликали підписи під комюніке саміту миру: пояснення Кулеби Фото: Дмитро Кулеба, глава МЗС України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Декілька держав відкликали свої підписи під комюніке за підсумками саміту миру, оскільки швейцарські чиновники поспішили додати їх до списку підписантів без підтвердження.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби в ефірі телемарафону.

"Швейцарські колеги включили до першого списку підписантів, який вони опублікували, деякі країни, які ще не підтвердили остаточно своє приєднання", - розповів Кулеба.

Після цього вищезгадані країни звернулися із проханням виключити їх зі списку підписантів.

При цьому міністр зауважив, що першим хвилю про відкликання підписів почала розганяти російська пропаганда.

Вікликання підписів

Нагадаємо, після саміту миру стало відомо, що Ірак та Йорданія відкликали свої підписи під комюніке. Через це кількість підписантів зменшилась з 80 до 78.

При цьому пізніше зі списку країн, які приєдналися до комюніке, прибрали і Руанду.

Більш детально про саміт миру та його підсумки - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
МЗС України Дмитро Кулеба Саміт миру
NEWS
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
Мобілізація в Україні. Чи можна проходити службу за місцем проживання
DAILY
Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України
Роман КотЖурналіст РБК-Україна Танго Мілея. Чому Аргентина нарощує підтримку України