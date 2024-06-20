Почему несколько стран отозвали подписи под коммюнике саммита мира: объяснение Кулебы

Несколько государств отозвали свои подписи под коммюнике по итогам саммита мира, поскольку швейцарские чиновники поспешили добавить их в список подписантов без подтверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение", - рассказал Кулеба.

После этого вышеупомянутые страны обратились с просьбой исключить их из списка подписантов.

При этом министр обратил внимание, что первым волну об отзыве подписей начала разгонять российская пропаганда.