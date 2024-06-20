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Почему несколько стран отозвали подписи под коммюнике саммита мира: объяснение Кулебы

Четверг 20 июня 2024 22:15
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Почему несколько стран отозвали подписи под коммюнике саммита мира: объяснение Кулебы Фото: Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

Несколько государств отозвали свои подписи под коммюнике по итогам саммита мира, поскольку швейцарские чиновники поспешили добавить их в список подписантов без подтверждения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы в эфире телемарафона.

"Швейцарские коллеги включили в первый список подписантов, который они опубликовали, некоторые страны, которые еще не подтвердили окончательно свое присоединение", - рассказал Кулеба.

После этого вышеупомянутые страны обратились с просьбой исключить их из списка подписантов.

При этом министр обратил внимание, что первым волну об отзыве подписей начала разгонять российская пропаганда.

Отзыв подписей

Напомним, после саммита мира стало известно, что Ирак и Иордания отозвали свои подписи под коммюнике. Из-за этого количество подписантов уменьшилось с 80 до 78.

При этом позже из списка стран, которые присоединились к коммюнике, убрали и Руанду.

Более детально о саммите мира и его итогах - в материале РБК-Украина.

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МИД Украины Дмитрий Кулеба Саммит мира
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