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Чому КАБи знову долітають до Запоріжжя: пояснення голови ОВА

Фото: Росія вдарила по Запоріжжю керованими авіабомбами (t.me/gu_dsns_zp)
Автор: Іван Носальський

Росія знову почала завдавати ударів по Запоріжжю керованими авіабомбами. Ймовірно, ворог їх модернізував.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова.

За його словами, Україна вивчає два варіанти модернізації КАБів, яку могли провести росіяни. Це неофіційна інформація, а гіпотези, які перевіряються.

"Перший - швидкість руху КАБів, вона була більшою, ніж зазвичай. Другий - це той зв'язок, який використовувався КАБами, був удосконалений", - пояснив Федоров.

Він уточнив, що ці дві речі могли призвести до того, що Росія змогла вчора, 22 квітня, вдарити авіабомбами по Запоріжжю.

Обстріл Запоріжжя

Нагадаємо, вчора, 22 квітня, російські окупанти атакували Запоріжжя двома керованими авіаційними бомбами. Одна бомба влучила по інфраструктурному об'єкту, а друга - по житловому району.

Відомо, що внаслідок атаки росіян одна людина загинула, а ще 42 - постраждали.

Також через російський удар у Запоріжжі було пошкоджено багатоповерхівки та цивільну інфраструктуру.

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ЗапоріжжяАвіаудариВійна в Україні